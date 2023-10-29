Заметно постарел и поправился: Опубликованы последние фото Мэттью Перри перед смертью
TMZ опубликовало последние фото актёра Мэттью Перри перед смертью
Американское издание TMZ опубликовало последние фотографии актёра Мэттью Перри, сделанные незадолго до его смерти. Шесть дней назад папарацци подловили звезду сериала "Друзья" около популярной в Лос-Анджелесе гамбургерной.
На фотографиях, которые журналисты называют последними прижизненными кадрами с Перри, актёр запечатлён вместе с другом. Стоит отметить, что некоторые поклонники не узнали актёра, который изрядно располнел. Также многие отмечают, что Перри заметно постарел.
Папарацци подловили Перри за шесть дней до его смерти. Фото © TMZ
Примечательно, что в тот же день Мэттью сделал свой последний пост в соцсетях — им стал кадр из того самого джакузи, где сегодня его нашли мёртвым.
"Так плещется тёплая вода. Я Мэттман", — подписал тогда снимок Перри.
Последний пост Перри в соцсетях. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mattyperry4
Напомним, тело Мэттью Перри было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Точная причина его смерти пока не известна. По данным СМИ, 54-летний актёр занимался спортом за два часа до того, как утонул в джакузи. Предварительно, у звезды "Друзей" остановилось сердце.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mattyperry4