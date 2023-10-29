Заметно постарел и поправился: Опубликованы последние фото Мэттью Перри перед смертью

Американское издание TMZ опубликовало последние фотографии актёра Мэттью Перри, сделанные незадолго до его смерти. Шесть дней назад папарацци подловили звезду сериала "Друзья" около популярной в Лос-Анджелесе гамбургерной.

На фотографиях, которые журналисты называют последними прижизненными кадрами с Перри, актёр запечатлён вместе с другом. Стоит отметить, что некоторые поклонники не узнали актёра, который изрядно располнел. Также многие отмечают, что Перри заметно постарел.

Папарацци подловили Перри за шесть дней до его смерти. Фото © TMZ

Примечательно, что в тот же день Мэттью сделал свой последний пост в соцсетях — им стал кадр из того самого джакузи, где сегодня его нашли мёртвым.

"Так плещется тёплая вода. Я Мэттман", — подписал тогда снимок Перри.