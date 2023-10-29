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29 октября, 02:15

Раскрыты подробности внезапной смерти актёра Мэттью Перри

TMZ: Актёр Мэттью Перри умер, вернувшись после утренней спортивной тренировки

<p>Актёр Мэтью Перри. Обложка © Getty Images / Jason Merritt</p>

Актёр Мэтью Перри. Обложка © Getty Images / Jason Merritt

Стали известны подробности внезапной смерти популярного американского актёра Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья". По данным портала TMZ, он скончался после того, как вернулся с утренней тренировки по пиклболу.

"Мэттью вернулся домой где-то в первой половине дня после двухчасового раунда пиклбола (вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. — Прим. Лайфа), и что вскоре после этого он отправил своего помощника по поручению", — пишет таблоид со ссылкой на источники.

Спустя два часа помощник вернулся к дому Перри в Лос-Анджелесе, но дверь ему никто не открыл. Тогда мужчина вызвал спасателей, которые и обнаружили тело актёра.

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О смерти Мэттью Перри стало известно сегодня. Тело известного актёра было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Прибывшие на место сотрудники лишь констатировали смерть Перри. Известно, что полицейские не нашли следов наркотиков и насильственной смерти: предварительно, у звезды "Друзей" остановилось сердце.

Оксана Попова
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