Раскрыты подробности внезапной смерти актёра Мэттью Перри

Стали известны подробности внезапной смерти популярного американского актёра Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья". По данным портала TMZ, он скончался после того, как вернулся с утренней тренировки по пиклболу.

"Мэттью вернулся домой где-то в первой половине дня после двухчасового раунда пиклбола (вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. — Прим. Лайфа), и что вскоре после этого он отправил своего помощника по поручению", — пишет таблоид со ссылкой на источники.

Спустя два часа помощник вернулся к дому Перри в Лос-Анджелесе, но дверь ему никто не открыл. Тогда мужчина вызвал спасателей, которые и обнаружили тело актёра.