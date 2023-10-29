Умер актёр из "Санта-Барбары" и "Спасателей Малибу" Ричард Молл

Известный американский актёр Ричард Молл скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает журнал Parade.

Указано, что актёр скончался в возрасте 80 лет в своём доме в Калифорнии. Семья комментировать журналистам утрату отказалась.

Молл начал актёрскую карьеру в 1970-х годах. Особую популярность ему принесли роли Моргана Мэлоуна в "Санта-Барбаре" и Аристотеля Нострадамуса (Быка) Шеннона во всех девяти сезонах сериала "Ночной суд". Также он снимался в сериале "Горец", "Спасателях Малибу", в "Сабрине — маленькой ведьме" и многих других картинах.