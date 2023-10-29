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28 октября, 21:35

Умер актёр из "Санта-Барбары" и "Спасателей Малибу" Ричард Молл

<p>Американский актёр Ричард Молл. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/onetakenews/status/1718027115797299644" target="_blank" rel="noopener noreferrer">One Take News</a></p>

Американский актёр Ричард Молл. Обложка © X / One Take News

Известный американский актёр Ричард Молл скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает журнал Parade.

Указано, что актёр скончался в возрасте 80 лет в своём доме в Калифорнии. Семья комментировать журналистам утрату отказалась.

Молл начал актёрскую карьеру в 1970-х годах. Особую популярность ему принесли роли Моргана Мэлоуна в "Санта-Барбаре" и Аристотеля Нострадамуса (Быка) Шеннона во всех девяти сезонах сериала "Ночной суд". Также он снимался в сериале "Горец", "Спасателях Малибу", в "Сабрине — маленькой ведьме" и многих других картинах.

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Ранее стало известно, что советский актёр, режиссёр, артист озвучки и дубляжа Владимир Шныпарь умер на 83-м году жизни в Германии, куда переехал жить ещё в 90-е годы. Причина смерти не оглашалась.

Оксана Попова
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