Писатель Беседин заявил, что Чендлер из "Друзей" будет жить вечно, несмотря на смерть Перри

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри на самом деле был трагическим актёром, но прославился комедийной ролью доброго неудачника. Об этом заявил писатель Платон Беседин. По его мнению, Перри был нестандартным артистом.

"Актёр он на самом деле трагический, но прославившийся комедийной ролью нелепого доброго неудачника, отпускающего шутки за 900. К сожалению, так бывает. Не только с Перри, но и со многими. В итоге Мэттью не выдержал", — отметил писатель в своей колонке для телеканала "360".