Писатель Беседин заявил, что Чендлер из "Друзей" будет жить вечно, несмотря на смерть Перри
Писатель Беседин: Мэттью Перри на самом деле был трагическим актёром
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри на самом деле был трагическим актёром, но прославился комедийной ролью доброго неудачника. Об этом заявил писатель Платон Беседин. По его мнению, Перри был нестандартным артистом.
"Актёр он на самом деле трагический, но прославившийся комедийной ролью нелепого доброго неудачника, отпускающего шутки за 900. К сожалению, так бывает. Не только с Перри, но и со многими. В итоге Мэттью не выдержал", — отметил писатель в своей колонке для телеканала "360".
По словам Беседина, Мэттью Перри злился из-за того, что для большинства стал персонажем "Друзей" — Чендлером Бингом. Он отметил, что актёр тратил много сил на борьбу с зависимостями: алкогольной, наркотической и лекарственной. Писатель добавил, что, несмотря на смерть Перри, сыгранный им герой будет жить вечно. Он считает, что сериал был очень живым и изменил массовую культуру.
Напомним, популярный актёр и сценарист Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", скончался на 55-м году жизни. Тело артиста было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Точная причина смерти пока не известна. По данным СМИ, 54-летний актёр занимался спортом за два часа до того, как утонул в джакузи. Предварительно, у звезды "Друзей" остановилось сердце.
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