5 невероятно правильных высказываний русских классиков, которые заставят вас ценить жизнь

Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту: то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато — и больше никуда не идти. В суете серых будней и кучи работы мы часто забываем о том, что жизнь быстротечна и конечна. Наши писатели чувствовали это, как никто другой.

Чтобы открыться переменам и новой жизни, нужно обладать силой. Если пока её недостаточно, предлагаем воспользоваться чужой. В опыте и мудрости людей, которым довелось многое пережить и получить всемирную известность, точно найдётся ресурс. Для вас мы собрали лучшие цитаты, после которых вы начнёте смотреть на жизнь по-новому.

1. Александр Солженицын

Эти фразы русских писателей наверняка вдохновят вас жить полной грудью. Фото © Getty Images / Gilbert UZAN / Gamma-Rapho

"Я придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колотьбе за горстку материальных благ и умирают, не узнав своего собственного душевного богатства".

Российский писатель Александр Солженицын как бы напоминает нам: всех денег не заработать, успевайте радоваться каждому моменту, познавайте себя и этот огромный мир. Иначе зачем оно всё?

2. Михаил Лермонтов

Лучшие высказывания русского поэта о том, как важно ценить жизнь. Фото © ТАСС / Художник Ираклий Тоидзе

"Добиваешься прочной любви, прочной славы, прочного богатства… глядишь… смерть, болезнь, пожар, потоп, война, мир, соперник, перемена общего мнения — и все труды пропали!.. а забвенье? — забвенье равно неумолимо к минутам и столетиям".

Русский поэт и прозаик Михаил Лермонтов говорит нам, что мы вечно куда-то бежим, стремимся к достижениям целей, одобряемым обществом, и даже не задумываемся, насколько нам это действительно нужно. И вдруг раз — и наступает момент, когда оглядываешься и не понимаешь, для чего всё это было нужно. Ведь истинные желания совсем другие.

3. Михаил Булгаков

Мысль русских классиков о полноценной жизни зачастую сводится к тому, что всегда нужно помнить о смерти — memento mori. Фото © ТАСС / Репродукция Алексея Антонова

"Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен".

Это известная фраза Воланда, которая была им произнесена в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" в целях насмешки над атеизмом, отрицания наличия высших сил. Фраза указывает на то, что в целом невозможно сказать, сколько проживёт тот или иной человек.

Внезапно может свалиться некий CoViD-19 или произойти несчастный случай — и человек умрёт. Обратное тоже верно — многие доживают и до 80–90 совершенно спокойно. В связи с этим слишком сильно любить мирские вещи, не имеющие никакого смысла для души, не следует, ведь можно спокойно накопить немалые деньги, а потом произойдёт что-то не то — и деньги израсходовать уже не получится.

4. Владимир Маяковский

Русские классики — в мощных высказываниях о том, что важно помнить каждому человеку. Фото © Фотохроника ТАСС

"Смотрите на мир без очков и шор, глазами жадными цапайте всё то, что у нашей земли хорошо и что хорошо на Западе".

Поэт пытается до нас донести то, что необходимо видеть мир во всём его многообразии. Путешествовать, творить, любить — и всё это с животной жадностью, ведь завтра может и не быть.

5. Иван Бунин

Высказывания русских классиков, которые помогут справиться с осенней хандрой. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

"О счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду. Может быть, оно — Вот этот сад осенний за сараем И чистый воздух, льющийся в окно".

В стихотворении "Вечер", написанном Иваном Буниным в 1909 году, автор анализирует своё состояние летним спокойным вечером. Он признаётся, что испытывает невероятную лёгкость и самодостаточность. Это наталкивает его на мысль, в чём же заключается настоящее счастье.