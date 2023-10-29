10 людей столкнулись с неприятностями, но потом узнали, что это судьба уберегла их от страшной участи

Не все неприятности на самом деле являются ими. Иногда это судьба ограждает вас от ещё больших проблем или даже трагедий. Собрали истории о реальных людях, которые только спустя время поняли, что они те ещё счастливчики.

"С юности ненавидела себя. Я высокая и широкоплечая. Подтянутая, но кажусь массивной, а так хотелось быть худой и хрупкой. До того момента… Осень, дождь, семь часов вечера. Возвращаюсь из универа на дачу. От остановки до дома минут 10 по переулкам-закоулкам. Понимаю, что за мной идёт мужик. Побежала, он за мной. Догнал, схватил. Спасло меня то, что я вырвалась и врезала ему от души. Будь я хрупкой и маленькой, не смогла бы освободиться от захвата. Больше ни на что не жалуюсь", — Подслушано.

"Решила моя мама купить билет на мюзикл, порадовать всю семью, так сказать. В метро подходит к билетной кассе, просит три билета. Ей называют сумму, не хватает всего десяти рублей. Она и умоляет, и уговаривает, и говорит, что вернёт. Кассир ни в какую. Она приходит домой и аж ревёт крокодиловыми слезами. Так мы не попали на мюзикл "Норд-Ост" в 2002 году, 23 октября", — Подслушано.

Удивительные спасения: как неприятности стали благом. Фото © Freepik / pressfoto

"У меня очень слабый желудок, алкоголь переношу очень плохо, из-за чего заказываю только лёгкие коктейли. Однажды познакомилась в клубе с парнем, разговорилась, потом попросила его подержать мой напиток, пока отходила в уборную. Через какое-то время меня начало сильно шатать, и я поняла, что этот урод туда что-то подмешал. Но было уже поздно. От изнасилования меня спасло то, что на выходе из клуба я его облевала, потому что мой желудок не выдержал такой нагрузки", — Подслушано.

"Однажды случился со мной сонный паралич. Было страшно, руки покалывало, привиделся белый дракон на потолке, который тянулся ко мне раскрытой пастью. Спохватилась, сосредоточилась и вышла из этого состояния. Разбудила мужа. И через секунд 10 проводка как шарахнет! Побежали в прихожую и выключили электричество в квартире. Та ночь была самой страшной из всех, что я помню. Но что бы это ни было, оно спасло нас от пожара и, возможно, смерти", — Подслушано.

"Отравление спасло мне жизнь. Приехали с парнем в село к его родственникам, днём ездили на шашлыки с друзьями детства. У меня слабая поджелудочная, мясо было жирным. Ночевали мы в отдельной хате, жители городские, печь затопили неумело, перегородка упала и дым травил дом. Проснулась от рвотных позывов, сползла на пол, поняла, что внизу свежий воздух. Если бы не моя рвота, то мы могли не проснуться вдвоём. Может, плохо стало не от мяса, а это такая реакция на угар", — Подслушано.

Как неприятности оказались спасением: истории о счастливчиках. Фото © Freepik

"Очень сильно поссорились с мужем — вплоть до развода. Ругались несколько дней, и он решил ночью собрать вещи и уйти. Собрал и ушёл, но ненадолго. Вернулся и лёг спать, потому что пакет с вещами порвался. Вот так плохое качество пакетов спасло наш брак", — Подслушано.

"19 лет назад, когда я ещё не родилась, у меня в семье было очень сложное финансовое положение, и на этот момент был уже один ребёнок. Родители приняли решение сделать аборт... В тот день в больнице не было горячей воды, операцию пришлось отложить. А потом они всё же решили оставить меня. Меня спасло отсутствие горячей воды!" — Подслушано.

"Мой дядя сильно пил. Как-то ему причудилось, будто его жена — это чёрт. И потащил её к балкону, чтобы сбросить с девятого этажа. Спасло её лишь то, что весила она на тот момент 150 кг — и он просто не справился с ней", — Подслушано.

10 историй о том, как судьба уберегла людей от страшной участи. Фото © Freepik

"Раньше думала, что если бы не мои постоянные проблемы с кожей на нервной почве (экземы, нейродермиты, псориаз) с юности, то я вполне могла бы пойти по плохой дорожке в "девушки по вызову". Фигура хорошая, грудь большая, в общении без комплексов, острая на язык, секс очень люблю, практически любой. Но, видимо, бог меня уберёг…" — Подслушано.

"Я страдаю редким генетическим заболеванием, из-за которого не могу иметь детей. Рассказала парню. Он собрал вещи и ушёл от меня со словами, что ему больная не нужна и ему необходимо продолжить свой род. Угадайте, кто бросил свою новую даму с пузом, заявив, что это всё как-то не так ему представлялось? Спасибо, генетика, что уберегла меня от м***а", — Подслушано.