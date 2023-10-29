"Войти в одну реку дважды": Почему тянет заняться сексом с бывшими: 5 мужских и 5 женских причин

Согласно исследованиям, многие пары занимаются сексом после разрыва отношений ради достижения собственных целей, которые имеют мало общего с их чувствами в прошлом. Мужчины, скорее всего, расскажут об удовольствии и развлечении в качестве основной причины продолжения секса после разрыва. А стимул женщины — в повышении самооценки или попытке вернуть прошлые отношения. Однако это не все причины обеих сторон. Давайте разберёмся!

Женская причина № 1 — недостаток секса

Почему случается секс после расставания? 5 главных причин у женщины. Фото © Freepik

Во-первых, некоторые из них довольно часто переоценивают себя во время планирования будущего. Женщинам не удаётся так быстро забыть бывшего, как того хотелось, и начать новые отношения. Или же дамы переоценивают свою внешность и навыки соблазнения, в итоге надолго остаются без партнёра для интимной близости. В таком случае, конечно же, они будут возвращаться к единственной возможности получить настоящее физическое удовольствие — к сексу с бывшим партнёром. В данной ситуации их мотивирует только недостаток интимной близости.

Женская причина № 2 — надеется его вернуть

Женщина может хотеть секса со своим прошлым партнёром потому, что ещё испытывает к нему чувства. То есть у девушки появляется надежда на продолжение отношений, ради чего она и соглашается на такой усечённый вариант общения. Лишь бы сохранить хоть какую-то связь с любимым. А второй партнёр просто пользуется, так как у него иная мотивация.

Женская причина № 3 — запасной вариант

Женщина может воспринимать бывшего как "запасной вариант". То есть она не встречается с ним официально, но и не отпускает от себя с помощью секса. А всё ради того, чтобы в случае неудачи с новым партнёром было куда вернуться. Это крайне неприятная для мужчины ситуация. Зачастую парни даже не осознают, что ими могут пользоваться таким способом. Такая "френдзона с сексом" может длиться несколько лет.

Женская причина № 4 — он хорош в постели

Почему женщины спят с бывшими? Возможно, он банально прекрасный любовник. Фото © Freepik

Он слишком хорош в постели, на интуитивном уровне чувствует все желания партнёрши и исполняет их. Пара может расстаться по разным причинам, а женщина потом долгое время ещё желает заняться сексом именно с бывшим. Во-первых, привычка. Во-вторых, она уже знает поведение мужчины в постели, а новый кавалер может не оправдать надежд.

Женская причина № 5 — чтобы повысить самооценку

Да, это не редкий случай, когда дама просто желает самоутвердиться за счёт секса с бывшим. Согласитесь, приятно думать, что экс-партнёр до сих пор вас хочет и никак не может забыть. Сексуальная связь с ним может стать доказательством того, что мужчине она всё ещё дорога и важна.

Мужская причина № 1 — лень искать новую партнёршу

Почему мужчины спят с бывшими девушками после расставания? Фото © Freepik / gpointstudio

Распространённая причина среди мужчин — лень или отсутствие времени строить новые отношения. Старый партнёр — приятная привычка. Люди хорошо знают друг друга, понимают, как доставить удовольствие, и выбирают заняться сексом с тем, с кем безопасно, а ещё это удобнее, чем искать кого-то ещё.

Мужская причина № 2 — закрыть гештальт

Внешне отношения закончились, но внутри мужчине хочется ещё что-то доделать и показать бывшей партнёрше, кого она упустила. А секс — приятный способ завершить незавершённое.

Мужская причина № 3 — лёгкое отношение к случайному сексу

Ему нужен финальный аккорд и красивое прощание, чтобы дама разбитого сердца всегда помнила, насколько он был хорош. Фото © Freepik

Что касается лёгкого отношения к случайным связям — это в большей степени мужской мотив. Они готовы переспать с бывшими просто потому, что вообще любят секс, никогда не упускают любую возможность им заняться и жаждут получать от него удовольствие.

Мужская причина № 4 — запретный плод сладок

Секс с бывшей девушкой или женой стал более качественным, так как запретный плод сладок. Этим объясняют своё поведение многие парни. Они говорят, что раньше женщина была не такой, а после расставания секс действительно стал потрясающим. Оба понимают, что не вместе, оттого и акт происходит более страстный, хочется ещё и ещё.

Мужская причина № 5 — секс из мести

Почему мужчины хотят переспать с бывшей девушкой? Потому что она больше не его и это манит. Фото © Freepik / cookie_studio