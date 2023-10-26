Что такое парадокс розового слона и как он влияет на наши эмоции и решения?

Для начала попробуйте просто представить розового слона. Вообразите в мельчайших деталях: какая у него форма? Вес? Может быть, он вовсе воздушный или в виде мороженого? Радостный или грустный? Представили? А теперь самое интересное!

Не думайте о розовом слоне! Что такое парадокс избыточной тревоги? Фото © Getty Images

Допустим, наш слон оказался пастельно-розовым, в виде облачка, как бегемот в "Смешариках". Но давайте прямо сейчас забудем о нём. Поразмышляйте полминуты на любую другую тему и понаблюдайте, куда уведут вас мысли.

Ну что? Как успехи? Как долго вам удавалось не вспоминать о розовом слоне? Большинство людей начинает снова его представлять уже через несколько секунд. То же самое касается и других назойливых непрошеных мыслей: чем больше мы их подавляем, тем сильнее они беспокоят. Это и называется парадоксом розового слона.

Кто этих слонов вообще выдумал?

С чем могут быть связаны навязчивые мысли и избыточная тревога у человека? Фото © Getty Images

Исследователи из Сиднея выяснили, почему людям сложно подавлять мысли после получения соответствующей инструкции. Вопреки всем стараниям, пресловутый розовый слон не выходил из головы у всех участников ритуала.

Учёные предположили, что попытки подавить определённую мысль дают парадоксальный противоположный эффект и могут приводить к одержимости ею, несмотря на все усилия игнорирования. О подобном феномене писал ещё Достоевский.

Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе — и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться Ф.М. Достоевский Писатель, мыслитель, философ и публицист

То есть, вопреки сознательным усилиям, следы мысли сохраняются в бессознательном, что мешает полностью взять собственное мышление под контроль. Причём дело не в слонах, как вы понимаете. Неважно что это — мысли о дочери, которая впервые пошла одна гулять, или тревога по тому, что, возможно, не выключили дома утюг…

Так что, когда друзья в очередной раз посоветуют вам "не париться и не думать" о чём-то, смело проведите с ними этот эксперимент — они больше никогда так не скажут, уверяем! Но исследование проводилось не только для того, чтобы побесить людей розовыми слонами, которые, бедолаги, наверняка обыкались. Считается, что дальнейшее изучение феномена поможет разработать эффективный метод борьбы с различными зависимостями.

Ну и что этот розовый слон говорит обо мне?

Что такое парадокс розового слона в психологии и кто это придумал? Фото © Shutterstock

Парадокс розового слона влияет на то, как мы мыслим, чувствуем и принимаем решения. Навязчивые мысли включают в себя повторяющиеся размышления, картинки и импульсы. К сожалению, они часто связаны с депрессией, тревогой, посттравматическим стрессом и обсессивно-компульсивным расстройством. Однако даже ментально и физически здоровые люди могут заметить влияние навязчивых мыслей и эмоций, сравнимое с одержимостью.

У меня синдром розового слона: что делать?

Как избавиться от одержимости, навязчивых мыслей и наконец забыть о розовом слоне? Фото © ТАСС / AP / Jason DeCrow

Есть доказательства, что назойливые мысли и сопутствующие им эмоции связаны с негативными моделями мышления. Это влияет и на способность принимать решения — их место занимают навязчивые размышления. В итоге у нас не получается составить правильное, объективное мнение о ситуации — и мы принимаем неверные решения.