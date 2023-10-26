Названо 6 привычек, которые бесят женщин и мужчин друг в друге сильнее всего

Долгие сборы и огромное количество одежды в шкафу — триггеры, которые раздражают мужчин в женщинах, выяснилось в результате опроса более 400 россиян, его публикует "Вечерняя Москва". Во время исследования мужчинам задали вопросы про женщин, а женщинам — про мужчин.

Так, 26% мужчин рассказали, что в партнёрше их не устраивают долгие сборы, 17% считают главным недостатком дамы — косметику, которая лежит не на своих местах, а 16% заявили, что их раздражает набитая в шкаф женская одежда. А один из респондентов заметил, что если мужчину в женщине что-то раздражает, то это не его женщина.

43% женщин назвали главным недостатком мужчин разбросанную одежду, 24% — немытую посуду в раковине, а 11% не нравится хлопанье дверьми.