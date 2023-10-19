Россияне назвали возраст, с которым связывают наступление старости
Опрос: Большинство россиян считают, что старость приходит после 70 лет
Жители России связывают наступление старости в среднем с возрастом в 70,7 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование учёных МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
В опросе поучаствовали 1,2 тысячи россиян из 65 регионов страны. Специалисты отметили, что субъективное представление о времени старения зависит от возраста, пола и состояния здоровья. Так, женщины предпочитают "стареть" как можно позже — их средний пожилой возраст оказался равен 71,8 года. А вот мужчины полагают, что старость настигает уже в 69,3 года.
Кроме того, и молодёжь тоже субъективно сдвигает возрастные границы, считая стариками тех, кто достиг 65,8 года. Тогда как сами пенсионеры признались, что старческий период для них начнётся в среднем в 74,4 года. Учёные пришли к выводу, что около 21% опрошенных назвали себя стариками, хотя таковыми не являлись.
"Лишь после 70-летнего рубежа субъективное восприятие собственного возраста начинает чаще совпадать с возрастными границами старости, указанными респондентом", — уточняется в исследовании.
Как резюмируется, "преждевременное старение" чаще свойственно тем, кто ведёт неактивный образ жизни, имеет пагубные привычки и часто проводит время дома.
Ранее Лайф писал, что россияне считают 30 минут достаточным временем для первого свидания. В этом уверены 43% опрошенных, которые полагают, что успеют за полчаса составить общее представление о потенциальном партнёре.
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