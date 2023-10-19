Россияне назвали возраст, с которым связывают наступление старости

Жители России связывают наступление старости в среднем с возрастом в 70,7 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование учёных МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

В опросе поучаствовали 1,2 тысячи россиян из 65 регионов страны. Специалисты отметили, что субъективное представление о времени старения зависит от возраста, пола и состояния здоровья. Так, женщины предпочитают "стареть" как можно позже — их средний пожилой возраст оказался равен 71,8 года. А вот мужчины полагают, что старость настигает уже в 69,3 года.

Кроме того, и молодёжь тоже субъективно сдвигает возрастные границы, считая стариками тех, кто достиг 65,8 года. Тогда как сами пенсионеры признались, что старческий период для них начнётся в среднем в 74,4 года. Учёные пришли к выводу, что около 21% опрошенных назвали себя стариками, хотя таковыми не являлись.

"Лишь после 70-летнего рубежа субъективное восприятие собственного возраста начинает чаще совпадать с возрастными границами старости, указанными респондентом", — уточняется в исследовании.

Как резюмируется, "преждевременное старение" чаще свойственно тем, кто ведёт неактивный образ жизни, имеет пагубные привычки и часто проводит время дома.