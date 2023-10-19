Регион

Уведомления отключены

19 октября, 08:38

Россияне назвали возраст, с которым связывают наступление старости

Опрос: Большинство россиян считают, что старость приходит после 70 лет

Жители России связывают наступление старости в среднем с возрастом в 70,7 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование учёных МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

В опросе поучаствовали 1,2 тысячи россиян из 65 регионов страны. Специалисты отметили, что субъективное представление о времени старения зависит от возраста, пола и состояния здоровья. Так, женщины предпочитают "стареть" как можно позже — их средний пожилой возраст оказался равен 71,8 года. А вот мужчины полагают, что старость настигает уже в 69,3 года.

Кроме того, и молодёжь тоже субъективно сдвигает возрастные границы, считая стариками тех, кто достиг 65,8 года. Тогда как сами пенсионеры признались, что старческий период для них начнётся в среднем в 74,4 года. Учёные пришли к выводу, что около 21% опрошенных назвали себя стариками, хотя таковыми не являлись.

"Лишь после 70-летнего рубежа субъективное восприятие собственного возраста начинает чаще совпадать с возрастными границами старости, указанными респондентом", — уточняется в исследовании.

Как резюмируется, "преждевременное старение" чаще свойственно тем, кто ведёт неактивный образ жизни, имеет пагубные привычки и часто проводит время дома.

Стало известно, сколько россиян мечтают об увольнении токсичного босса

Стало известно, сколько россиян мечтают об увольнении токсичного босса

Ранее Лайф писал, что россияне считают 30 минут достаточным временем для первого свидания. В этом уверены 43% опрошенных, которые полагают, что успеют за полчаса составить общее представление о потенциальном партнёре.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров