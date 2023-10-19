Стало известно, сколько россиян мечтают об увольнении токсичного босса

Присутствие в рабочем коллективе "ядовитого" начальника приводит половину россиян к эмоциональному выгоранию, а каждого третьего — к тревожному расстройству. Ещё у 28% сотрудников токсичное руководство вызывает бессонницу, у 18% — провоцирует набор лишнего веса, а у 12% — сыпь на коже. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Группы Ренессанс страхование" и исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые оказались в распоряжении Лайфа.

Самыми "ядовитыми" в коллективе сотрудники считают начальника отдела (39%) и генерального директора (20%). Большая часть опрошенных призналась, что сменит настроение на хорошее лишь в случае увольнения агрессивного босса. Такой вариант выбрали 54% респондентов. В то же время каждый третий россиянин согласился терпеть выходки руководства за частые премии. 26% сами захотели занять капитанский мостик. 15% выступили за наём корпоративного психолога, ещё 7% — за покупку всем сотрудникам ДМС.

"Токсичная обстановка в коллективе — одна из проблем, которая входит в топ-10 причин обращений сотрудников к психологам. По востребованности проблема взаимоотношений в коллективе сотрудников уступает только таким проблемам, как межличностные взаимоотношения (18% запросов), проблема эмоционального выгорания (12%)", — отметила управляющий директор по ДМС "Ренессанс страхование" Юлия Галаничева.

Больше всего от злого начальства страдают менеджеры по продажам (52%), бухгалтеры (29%) и сотрудники общепита (28%). Оставшиеся два места в пятёрке антирейтинга достались ретейлу (27%) и журналистике (25%). Впрочем, если трети работников заплатить сверху от 20 до 50 тысяч рублей, токсичный босс перестанет вызывать у них тревогу. Ещё 6% респондентов согласятся на такое лишь с прибавкой в 100 тысяч.