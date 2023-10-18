Почти каждый третий россиянин мечтает о сокращении рабочей недели, показал опрос

Исследователи провели опрос среди граждан РФ, где выясняли, насколько те довольны балансом между работой и личной жизнью, а также что хотели бы изменить. Результаты приводит телеканал RT.

Аналитики рассказали, что в среднем граждане РФ оценивают свою удовлетворённость балансом между работой и личной жизнью на 2,95 балла из 5. Отмечается, что самую высокую оценку дали сотрудники транспорта и торговли — 3,24 и 3,28 соответственно.

Наоборот, самая низкая оценка у сотрудников, связанных со сферой финансов. Сотрудники банков оценили баланс в 2,71 балла. Исследователи отметили, 37% граждан работают от 41 до 50 часов в неделю. В сфере финансов таких сотрудников 60%, а в агропромышленности в таком графике работает каждый второй.

25% россиян работают 31–40 часов в неделю. 14% — от 51 до 60 часов, а 12% — 60 часов. 6% работают от 11 до 30 часов в неделю, ещё столько же — меньше 10 часов.

По оценкам аналитиков, 31% опрошенных россиян хотели бы уменьшить количество работы в неделю, 30% — количество задач, а 29% хотят перейти на удалёнку. Аналитики отметили, что 22% участников хотят сократить рабочие звонки, а 17% заявили о желании быть чаще на связи с родными.

В опросе приняли участие 2,9 тысячи респондентов из всех регионов страны.