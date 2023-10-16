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16 октября, 17:51

Опрос показал, сколько россиян недовольны начальством

Опрос: 46% россиян довольны начальством на работе, 29% — нет

Почти половина россиян (46%) довольны своим начальством на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого kp.ru в честь Дня шефа, который отмечается 16 октября. В исследовании приняли участие 4700 человек.

Часть опрошенных заявили, что у них мудрый и рассудительный босс, у которого можно многому научиться. Другие респонденты признались, что начальник для них не столько наставник, сколько просто друг, а некоторые соотечественники сообщили, что руководитель приходится им членом семьи. При этом 29% россиян заявили, что недовольны начальником, так как он может быть грубым и некомпетентным. Еще 25% опрошенных добавили, что у них и вовсе нет боссов. Как оказалось, одни работают на себя, другие ещё учатся или уже вышли на пенсию.

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А ранее Лайф рассказывал, сколько работников увольняется из-за токсичного коллектива. Опрос показал, что больше половины (52%) респондентов хотя бы раз в жизни были вынуждены менять работу из-за конфликтов с коллегами.

Обложка ©

Freepik / bearfotos

Наталья Исакова
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