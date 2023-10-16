Опрос показал, сколько россиян недовольны начальством

Часть опрошенных заявили, что у них мудрый и рассудительный босс, у которого можно многому научиться. Другие респонденты признались, что начальник для них не столько наставник, сколько просто друг, а некоторые соотечественники сообщили, что руководитель приходится им членом семьи. При этом 29% россиян заявили, что недовольны начальником, так как он может быть грубым и некомпетентным. Еще 25% опрошенных добавили, что у них и вовсе нет боссов. Как оказалось, одни работают на себя, другие ещё учатся или уже вышли на пенсию.