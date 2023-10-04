Остаются до последнего: Опрос показал, сколько россиян увольняются из-за токсичного коллектива

Россияне считают неприемлемым, если в офисе их заставляют выполнять работу за других и внушают чувство стыда за собственные действия. Об этом говорится в соответствующем опросе, проведённом "Группой Ренессанс страхование" и исследовательским центром "Зарплаты.ру". Его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Согласно сведениям, больше половины (52%) опрошенных хотя бы раз в жизни были вынуждены менять работу из-за конфликтной атмосферы в коллективе. Каждый пятый (22%) из них признаётся, что увольнялся из-за поведения коллег более одного раза за свою карьеру.

Опрос показал, что россияне готовы оставаться в токсичном коллективе до последнего. Фото © Unsplash

При этом опрос также показал, что россияне готовы оставаться в токсичном коллективе до последнего. Для каждого четвёртого конец наступает при предъявлении ему неадекватных требований (27%), а для 13% — при осознании невозможности изменить ситуацию. Ещё для 11% поводом написать заявление стал отказ в повышении зарплаты. В топ-5 причин также вошли резкое увеличение объёма задач (10%) и наличие в коллективе токсичного сотрудника (8%).

Также стало известно, что чаще всего подталкивает россиян к увольнению. Наиболее яркими проявлениями нездоровых отношений на работе сотрудники считают принуждение к выполнению задач за других (47%), внушение чувства вины за своевременный уход с работы (25%) и подталкивание к сомнениям в собственной профпригодности (21%). Из-за этого у подавляющего большинства россиян (63%) появляются проблемы со здоровьем, что только усиливает мотивацию к увольнению.

Чаще всего россияне увольняются из-за нездоровых отношений на работе и по причине принуждения к выполнению задач за других. Фото © Unsplash

Помимо этого опрошенные граждане уточнили, что могло бы их удержать на нелюбимой работе. Для 39% это возможность взять дополнительный медицинский отпуск (39%), а каждому четвёртому (28%) достаточно будет прохождения медицинского обследования. Ещё 25% настаивают, что работодатель должен ежегодно предоставлять работникам комплексный осмотр у врачей. Только так они смогут настроить баланс и не переживать по пустякам.

Россияне также считают, что пережить неблагоприятную атмосферу в офисе им помогли бы позитивные изменения в карьерном треке. Например, треть (29%) респондентов осчастливило бы повышение в должности, 24% обрадовались бы возможности частичной удалённой работы. А вот увольнение токсичного коллеги порадует 20% сотрудников.