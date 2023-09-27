Бан на цветные колготки и дружбу: Россияне назвали топ нелепых требований на работе
46% россиян на работе запрещают сидеть в соцсетях
Многие россияне сталкиваются с нелепыми требованиями и необычными запретами на работе. Самые странные они озвучили в ходе опроса, проведённого сервисом "Зарплата.ру".
Самыми странными требованиями стали: запреты на рукопожатия, использование парфюма в офисе, лайки к публикациям, которые критикуют начальство. Также из необычного — бан на цветные колготки, покупка акций у конкурентов, помощь менее квалифицированным коллегам, празднование дней рождения на работе.
Из более распространённых ограничений: запрет на разглашение размера зарплаты (так ответили 48% опрошенных), дресс-код (47%), запрет на гаджеты и соцсети во время работы (46%), не критиковать фирму, в которой работаешь, попросили 40% россиян, не слушать музыку на рабочем месте (29%), не публиковать откровенные фото в Интернете (19%), не курить (15%), не пропускать корпоративы (7%), не читать новости на работе (4%), не дружить с коллегами (3%).
Почти треть респондентов отметили, что всё равно будут трудоустраиваться в компанию даже при наличии таких запретов, а точно откажутся от вакансии 26%.
"В свою очередь, как считает половина опрошенных (50%), строгие корпоративные правила важны, но для всех должны быть послабления. 44% уверены, что запреты способствуют выгоранию и постоянной текучке кадров. Лишь 6% допускают, что жёсткие правила нужны — и именно они помогают дисциплинировать команду", — приводит RT итоги опроса.
Ранее Лайф писал, когда и для чего россияне чаще всего берут отгулы на работе. Так, большинство сотрудников отпрашиваются с работы в конце осени и зимы. Основная причина связана с недомоганием: головная боль, отравление или давление.
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