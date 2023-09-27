Бан на цветные колготки и дружбу: Россияне назвали топ нелепых требований на работе

Многие россияне сталкиваются с нелепыми требованиями и необычными запретами на работе. Самые странные они озвучили в ходе опроса, проведённого сервисом "Зарплата.ру".

Самыми странными требованиями стали: запреты на рукопожатия, использование парфюма в офисе, лайки к публикациям, которые критикуют начальство. Также из необычного — бан на цветные колготки, покупка акций у конкурентов, помощь менее квалифицированным коллегам, празднование дней рождения на работе.

Из более распространённых ограничений: запрет на разглашение размера зарплаты (так ответили 48% опрошенных), дресс-код (47%), запрет на гаджеты и соцсети во время работы (46%), не критиковать фирму, в которой работаешь, попросили 40% россиян, не слушать музыку на рабочем месте (29%), не публиковать откровенные фото в Интернете (19%), не курить (15%), не пропускать корпоративы (7%), не читать новости на работе (4%), не дружить с коллегами (3%).

Почти треть респондентов отметили, что всё равно будут трудоустраиваться в компанию даже при наличии таких запретов, а точно откажутся от вакансии 26%.

"В свою очередь, как считает половина опрошенных (50%), строгие корпоративные правила важны, но для всех должны быть послабления. 44% уверены, что запреты способствуют выгоранию и постоянной текучке кадров. Лишь 6% допускают, что жёсткие правила нужны — и именно они помогают дисциплинировать команду", — приводит RT итоги опроса.