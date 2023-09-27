Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск этим летом
ВЦИОМ: 35% граждан России не брали отпуск этим летом
Часть россиян отказались уходить в отпуск прошедшим летом, назвав причиной решения отсутствие денег. Такие данные следуют из опроса, проведённого ВЦИОМ.
Так, без отпуска остались 35% респондентов. А вот 26% провели летний отдых на даче, отложив поездку на курорт до лучших времён. Ещё 23% опрошенных признались, что брали отпускные дни, но никуда не ездили, а 13% просто отправились развеяться в соседний город вместо моря.
Зачастую лишали себя отдыха мужчины в возрасте от 45 до 59 лет — 43%. Среди женщин только 28% захотели остаться дома или продолжить работу летом. Половина из тех, кто не брал отпуск, объяснили, что просто не хватило денег на поездку. Всего было опрошено 1600 россиян старше 18 лет.
Ранее Лайф поделился результатами опроса, согласно которому большинство российских работников берут отгулы в конце осени и зимы. Чаще всего сотрудники отпрашиваются из-за головной боли, отравления и давления.
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