Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск этим летом

Часть россиян отказались уходить в отпуск прошедшим летом, назвав причиной решения отсутствие денег. Такие данные следуют из опроса, проведённого ВЦИОМ.

Так, без отпуска остались 35% респондентов. А вот 26% провели летний отдых на даче, отложив поездку на курорт до лучших времён. Ещё 23% опрошенных признались, что брали отпускные дни, но никуда не ездили, а 13% просто отправились развеяться в соседний город вместо моря.

Зачастую лишали себя отдыха мужчины в возрасте от 45 до 59 лет — 43%. Среди женщин только 28% захотели остаться дома или продолжить работу летом. Половина из тех, кто не брал отпуск, объяснили, что просто не хватило денег на поездку. Всего было опрошено 1600 россиян старше 18 лет.