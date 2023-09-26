Россияне признались, когда и для чего чаще всего берут отгулы на работе

Большинство российских работников берут отгулы в конце осени и зимы. Чаще всего они отпрашиваются из-за головной боли, отравления и давления. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса.

Как выяснили аналитики, у работодателей чаще всего просят отгулы в ноябре (56%), феврале (38%) и сентябре (36%). При этом 20% из самых распространённых причин не связаны со здоровьем. 17% респондентов берут выходные из-за болезни детей, а 16% — недомогания и невысокой температуры, 12% — кашля и насморка, 10% — травм, 9% — панических атак.

Большей половине россиян (62%) для решения проблем хватает одного дня, однако 11% вынуждены продлить "мини-отпуск" до двух дней. Причём, если причина отгула и правда связана с недомоганием, лишь 18% готовы обратиться к врачу. Больше половины россиян занимаются самолечением и не хотят брать больничный. При этом всего лишь 18% респондентов никогда за всё время работы не брали отгул.