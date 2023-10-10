Россияне назвали самую частую причину для увольнения

Аналитики Русской школы управления (РШУ) опросили россиян, которые работают в разных отраслях бизнеса, и выяснили, в связи с чем люди увольняются и как часто они это делают. Итоги исследования публикует RT.

Так, большая часть респондентов (67%) собираются поменять работу в течение года. Причём 70% россиян остаются в одной компании на пять лет, а 16% — на четыре или пять лет. 12% опрошенных меняют место работы раз в два или три года, а 2% — раз в год.

Аналитики перечислили самые популярные причины смены работы. 42% россиян не видят дальнейшего профессионального развития. 39% сотрудников уходят из-за низкой зарплаты, а 37% — из-за эмоционального выгорания. Среди других причин можно выделить отсутствие карьерного роста (29%), напряжённые отношения с руководителем (29%), желание сменить сферу деятельности компании (23%), а также потребность сменить профессию (15%).

Отмечается, что 24% россиян прямо говорили руководству об увольнении, чтобы улучшить условия труда. Однако чаще всего это не срабатывало, так произошло у 74% респондентов. Но бывали случаи (26%), когда работники добивались своего.

"При этом сами руководители часто пытаются отговорить сотрудников от увольнения. 75% опрошенных рассказали, что у них был подобный опыт. Чтобы они остались в компании, начальство им предлагало более высокую зарплату (24%), повышение (20%), денежные бонусы и премии (10%), оплату ДМС, спорта или обучения (4%)", — говорится в исследовании.

Почти в половине случаев работодателям удавалось переубедить работников: они оставались на том же месте работы, но с улучшенными условиями.