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2 октября, 15:56

HR-директор объяснила, как правильно просить повышения на работе

Эксперт Юркова: Для повышения нужно доказать, что компания в вас нуждается

Чтобы продвинуться по карьерной лестнице, необходимо правильно подготовиться к разговору и привести аргументы, которые докажут начальству, что без вас компания будет терять деньги. Об этом URA.ru рассказала директор по персоналу группы компаний "Эксцельсиор" Ксения Юркова.

"Потеря компетентного специалиста часто и финансовая потеря. Чтобы получить повышение или продвижение, человек должен уметь обосновать, почему компания потеряет деньги, если он уйдёт. Вредный совет в том, что это шантаж. Правильный совет — подготовиться к разговору. Проанализировать предложения рынка, требования на вакансиях конкурентов и какую зарплату они предлагают. Сделать выборку-мониторинг: какими навыками сейчас обладает специалист и сколько за это платит рынок. После этого аккуратно сказать, что текущая оплата не соответствует предложению рынка или что на новой должности мог бы достичь больших результатов", — сказала Ксения Юркова.

Исходя из опроса "Авито.Работы", 46% россиян никогда не начинали разговор о повышении с начальством, а 57% в этом году не надеются на продвижение по карьерной лестнице.

Для достижения результата карьерный консультант онлайн-школы программирования "Хекслет" Екатерина Савченко порекомендовала оценить свой вклад в компанию, а также посмотреть, насколько за время работы были усилены навыки и как они повлияли на результат. Если сотрудник проходил обучение или курсы, нужно узнать, требуется ли в компанию человек с этими знаниями.

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Обложка ©

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Александра Мышляева
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