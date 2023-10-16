Стало известно, что лучше всего мотивирует россиян для работы

Большинство россиян признались, что премии и бонусы являются лучшим стимулом для активной работы. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob, результаты которого есть в распоряжении "Газеты.ru".

Так, за премирование высказались 83% представителей компаний и 52% работников. На втором месте оказался интерес к работе — за это проголосовали 57% руководителей и 48% трудящихся.

Также работодатели переоценили положительное влияние похвалы на скорость труда: так ответили 54% руководителей, однако на самом деле это оказалось важным лишь для 16% работников. Стремление проявить себя (28%) оказалось на третьем месте.

Исследование также рассказало, что каждый десятый начинает активней работать при выполнении "горящих" сроков работ, но для представителей компаний это оказалось несущественным. Также в опросе говорится, что мужчин чаще заставляют поторапливаться в дедлайны, а женщины более чувствительны к похвале начальства.

"Любовь к работе, похвала, желание показать себя и соревновательный момент влияют на скорость работы и россиян до 34 лет. Для респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей самый действенный способ заставить работать активнее — премирование", — указывается в исследовании.