Россияне рассказали, сколько должно длиться первое свидание и кто оплачивает счёт

Первое свидание не должно продолжаться более получаса, большинство россиян (43%) уверены, что этого времени хватит, чтобы составить общее представление о потенциальном партнёре. Об этом пишет "Газета.ru".

А вот 26% опрошенных готовы уделить первой встрече один час. 18% согласны для начала пообщаться пару часов, и лишь 13% не против, если свидание продлится гораздо дольше. Эксперты полагают, что это связано с современным ритмом жизни, когда нет времени не неспешные беседы.

"Быстрые свидания — это очевидный тренд. Во-первых, времени на всё катастрофически не хватает, а во-вторых, личная встреча необходима, чтобы увидеть своего партнёра и оценить перспективу отношений", — рассказал директор по развитию сервиса русскоязычных знакомств RusDate Роман Леви, компания которого проводила исследование.

А вот в вопросе, кто должен оплачивать счёт на первой встрече, мнения женщин и мужчин сильно разошлись. Последние признались, что оплата должна быть произведена пополам. Так высказались 62% мужчин, и лишь 38% из них не дали бы девушке платить за себя. При этом 14% мужского населения Москвы и вовсе согласны усесться на шею женщине и позволить ей одной оплатить весь счёт на первом свидании.