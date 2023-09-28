Папа — опора, а мама — любовь: Россияне рассказали, с чем у них ассоциируются образы разных членов семьи

Чаще всего россияне ассоциируют маму с теплотой и любовью, реже с чем-то грустным. При этом отец для многих — это опора и пример. Такие результаты опроса, проведённого экспертами агентства "Вебер" и организаторами конкурса "Это у нас семейное" — нового проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", имеются в распоряжении Лайфа. В исследовании приняли участие около четырёх тысяч совершеннолетних россиян.

Так, с любовью маму ассоциируют 18%, с теплотой — 17%, грустью, болью и тоской от утраты — 14%, а заботой и поддержкой — 13%. Ещё россияне назвали такие связанные с этим образом слова, как доброта, дом, уют, вкусная еда, нежность, ласка и детство. При этом 63% респондентов назвали свою маму заботливой, 58% — хозяйственной и практичной, 55% — порядочной, 52% — ответственной. Были и такие характеристики: без вредных привычек (51%) и терпеливая (50%). В основном российские мамы увлекаются садоводством (54%), воспитанием детей и внуков (44%), просмотром телевизора и фильмов (40%), кулинарией (38%), а ещё вязанием, шитьём и рукоделием (32%).

Образ папы в то же время ассоциируется с заботой, поддержкой и опорой (15%), гордостью, уважением и примером (9%). Также 7% россиян назвали отцов хорошими и добрыми, ещё столько же сказали, что испытывают грусть и печаль от утраты. По 6% опрошенных выбрали варианты "трудолюбие и кормилец" и "мужество, сила, выносливость". В основном отца называют порядочным (42%), ответственным (41%), хозяйственным и практичным (40%), умным (39%), заботливым и с чувством юмора (по 36%), а ещё умеющим зарабатывать (33%). Увлечения отцов такие: просмотр телевизора и фильмов (35%), работа в саду и на даче (34%), рыбалка и охота (30%), вождение и ремонт авто (30%).