Папа — опора, а мама — любовь: Россияне рассказали, с чем у них ассоциируются образы разных членов семьи
Опрос: 35% россиян ассоциируют маму с любовью и теплотой, а для 15% отец — опора
Чаще всего россияне ассоциируют маму с теплотой и любовью, реже с чем-то грустным. При этом отец для многих — это опора и пример. Такие результаты опроса, проведённого экспертами агентства "Вебер" и организаторами конкурса "Это у нас семейное" — нового проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", имеются в распоряжении Лайфа. В исследовании приняли участие около четырёх тысяч совершеннолетних россиян.
Так, с любовью маму ассоциируют 18%, с теплотой — 17%, грустью, болью и тоской от утраты — 14%, а заботой и поддержкой — 13%. Ещё россияне назвали такие связанные с этим образом слова, как доброта, дом, уют, вкусная еда, нежность, ласка и детство. При этом 63% респондентов назвали свою маму заботливой, 58% — хозяйственной и практичной, 55% — порядочной, 52% — ответственной. Были и такие характеристики: без вредных привычек (51%) и терпеливая (50%). В основном российские мамы увлекаются садоводством (54%), воспитанием детей и внуков (44%), просмотром телевизора и фильмов (40%), кулинарией (38%), а ещё вязанием, шитьём и рукоделием (32%).
Образ папы в то же время ассоциируется с заботой, поддержкой и опорой (15%), гордостью, уважением и примером (9%). Также 7% россиян назвали отцов хорошими и добрыми, ещё столько же сказали, что испытывают грусть и печаль от утраты. По 6% опрошенных выбрали варианты "трудолюбие и кормилец" и "мужество, сила, выносливость". В основном отца называют порядочным (42%), ответственным (41%), хозяйственным и практичным (40%), умным (39%), заботливым и с чувством юмора (по 36%), а ещё умеющим зарабатывать (33%). Увлечения отцов такие: просмотр телевизора и фильмов (35%), работа в саду и на даче (34%), рыбалка и охота (30%), вождение и ремонт авто (30%).
Рассказывая про бабушку, россияне отметили доброту (14%), заботу и надёжность (13%), теплоту (12%), любовь (10%), позитив (9%), а ещё уют, хозяйственность и вкусную еду (7%), нежность (3%). Респонденты поделились ассоциациями и про дедушку. Так, для 6% он забота, поддержка, мужество, надёжность, для 5% — доброта, по 4% — герой и теплота, счастье. Дедушку также назвали трудолюбивым (4%) и умным (3%).
Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное". Приём заявок всё ещё продолжается на сайте этосемейное.рф и завершится 4 ноября 2023 года.
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