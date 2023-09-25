Более 100 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное"

Более 100 тысяч человек со всей России и 38 стран мира в течение трёх недель подали заявки на регистрацию в конкурсе "Это у нас семейное" — нового проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Приём заявок всё ещё продолжается на сайте этосемейное.рф и завершится 4 ноября 2023 года.

Так, с момента запуска желание принять участие в конкурсе изъявили более 17 тысяч семей из 89 регионов РФ, в том числе Центрального (28%), Приволжского (20%), Сибирского (12%) и т.д. Кроме того, участвуют и команды из четырёх новых регионов РФ, наибольшее количество заявок подали жители ДНР и ЛНР.

К некоторым семьям даже присоединились проживающие за рубежом родственники, так что в конкурсе теперь участвуют 38 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (40), Молдовы (38), Таджикистана (30), Беларуси (23), Германии (21) и т.д.

"С каждым днём конкурс подтверждает статус самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей. <...> Самую большую семейную команду на данный момент зарегистрировала семья Ощепковых из Перми, в ней пять взрослых и 15 детей. Всего же супруги Анастасия и Павел воспитывают 27 детей, большинство из которых приёмные", — рассказал гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.