Организаторы конкурса "Это у нас семейное" определили жизненные ценности россиян

Для россиян самое важное в жизни — это здоровье, безопасность и семья, а достижениями они назвали крепкие родственные отношения, успехи в работе и заслуги в защите Отечества. Об этом Лайф узнал из опроса, который проводился среди четырёх тысяч человек организаторами конкурса "Это у нас семейное" — нового проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

"В 2023 году на первые позиции в рейтинге жизненных ценностей россияне поставили здоровье (94%), безопасность (93%), семью (89%), стабильность (88%), свободу и материальное положение (по 86%)", — уточняется в тексте.

Любимая семейная традиция россиян — отмечать праздники в кругу родных, её придерживаются 75% опрошенных. Чаще всего родственники собираются за одним столом на Новый год, день рождения, празднование Международного женского дня, в День Победы, на Пасху и 23 Февраля.

На втором месте в рейтинге традиций — семейные выезды на природу (49%). Далее идут совместные походы в гости (48%), обеды и ужины (47%), отмечание дней памяти (47%), посещение культурно-досуговых учреждений (30%). Кроме того, опрашиваемые рассказали, что любят вместе с семьёй заниматься спортом, благотворительностью, хранить дорогие сердцу реликвии.

"Мы провели социологическое исследование, оно помогло нам увидеть среднестатистические портреты родителей, детей и старших родственников, понять принципы их отношений и выявить потребности современных семей", — отметил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.