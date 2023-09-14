Организаторы конкурса "Это у нас семейное" определили жизненные ценности россиян
Для россиян самое важное в жизни — это здоровье, безопасность и семья, а достижениями они назвали крепкие родственные отношения, успехи в работе и заслуги в защите Отечества. Об этом Лайф узнал из опроса, который проводился среди четырёх тысяч человек организаторами конкурса "Это у нас семейное" — нового проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".
"В 2023 году на первые позиции в рейтинге жизненных ценностей россияне поставили здоровье (94%), безопасность (93%), семью (89%), стабильность (88%), свободу и материальное положение (по 86%)", — уточняется в тексте.
Любимая семейная традиция россиян — отмечать праздники в кругу родных, её придерживаются 75% опрошенных. Чаще всего родственники собираются за одним столом на Новый год, день рождения, празднование Международного женского дня, в День Победы, на Пасху и 23 Февраля.
На втором месте в рейтинге традиций — семейные выезды на природу (49%). Далее идут совместные походы в гости (48%), обеды и ужины (47%), отмечание дней памяти (47%), посещение культурно-досуговых учреждений (30%). Кроме того, опрашиваемые рассказали, что любят вместе с семьёй заниматься спортом, благотворительностью, хранить дорогие сердцу реликвии.
"Мы провели социологическое исследование, оно помогло нам увидеть среднестатистические портреты родителей, детей и старших родственников, понять принципы их отношений и выявить потребности современных семей", — отметил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
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Напомним, регистрация на конкурс "Это у нас семейное" завершится 4 ноября. Затем участники пройдут несколько этапов в ходе состязания, а финал состоится летом 2024 года. Всего за неделю об участии в конкурсе заявили более 60 тысяч человек со всей России и ещё 25 стран мира.
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