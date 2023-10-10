Стало известно, где живут самые счастливые и несчастные россияне

В честь Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, специалисты выяснили, в каких регионах страны проживают самые тревожные россияне и где людям живётся спокойнее всего. Как оказалось, хуже всего своё ментальное состояние оценили жители Нижегородской области, Красноярского края и Ростовской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, которые есть в распоряжении Лайфа.

Специалисты составили список топ-15 регионов, жители которых наиболее низко охарактеризовали своё ментальное состояние, эмоциональное напряжение и уровень тревоги по шкале от 1 до 10. Так, ментальное состояние жителей Нижегородской области было оценено в 4 балла, эмоциональное напряжение — в 3,3, а уровень тревоги — на 4,3.

Хуже всего своё ментальное состояние оценили жители Нижнего Новгорода. Фото © Unsplash

Второе место занял Красноярский край (4,1 по шкале общего ментального состояния, 3,3 — по эмоциональному напряжению и 4,3 — по тревоге), третье место — Ростовская область (ментальное состояние — 4,7, эмоциональное — 5,1, тревога — 5,7). Пермский край (5; 4,9; 4,5), Омская область (5; 5; 5,3) и Республика Башкортостан (5,1; 5,2; 5) заняли четвёртую, пятую и шестую строчку соответственно.

А вот Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое место. Жители российской столицы оценили ментальное состояние на 5,2 балла, эмоциональное напряжение — на 5, а тревожность — на 5,2. Петербуржцы охарактеризовали показатели на 5,2; 4,6 и 5,3 балла соответственно.

Самыми счастливыми оказались жители Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Фото © Unsplash

Новосибирская область заняла девятое место (5,2; 5,1; 4,8), Воронежская — десятое (5,3; 5; 5,1), а Волгоградская область (5,6; 5,4; 5,4) расположилась на десятой строчке "эмоционального рейтинга". Следом идёт Республика Татарстан, где граждане оценили ментальное состояние на 5,9 балла, эмоциональное напряжение — на 4,8, а уровень тревожности — на 5,5.

Самыми же счастливыми регионами оказались Самарская область (ментальное состояние — 6,6, эмоциональное напряжение — 7,6, уровень тревоги — 7,6), Свердловская (6,3; 6,4; 5,4 в том же порядке) и Челябинская (6; 7,8 и 5 соответственно).

По данным исследователей, даже те россияне, которые достаточно низко оценили своё ментальное состояние, не спешат изливать душу психологам: из опрошенных только 17% ходят на терапию. При этом четверть россиян пользовались услугами специалистов ранее. Из них 69% отметили эффективность сессий.

Россияне, которые достаточно низко оценили своё ментальное состояние, не спешат изливать душу психологам. Фото © Unsplash

Среди тех, кто отказался от услуг психолога, 16% мотивировали своё решение высокой ценой. Другая причина (у 14%) — обесценивание проблемы обратившегося за помощью. Ещё 13% имеют негативный опыт общения с такими специалистами. А 12% считают, что ментальные расстройства и заболевания — это выдуманные проблемы, которые проходят с возрастом. А 15% утверждают, что у них нет ментального расстройства.

Согласно опросу, 31% россиян больше времени уделяют семье, чтобы справиться с негативом и ментальным напряжением. Также 26% общаются больше с друзьями, 19% увлекаются шопингом, 18% не забывают про хобби, а 17% много едят.