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26 сентября, 09:01

Учёные выяснили, что длительный ковид вызывает устойчивость к стрессу

Nature: Долгий ковид активирует иммунитет и помогает бороться со стрессом

Длительное течение ковида влияет на иммунитет человека и его гормоны, избавляя от стрессовых состояний. К такому выводу пришли учёные из Йельского университета, итоги исследования опубликованы в журнале Nature.

Коронавирус сопровождается разными симптомами, среди них утомляемость, апатия, помутнение сознания, болевые ощущения. Всё это может преследовать человека на протяжении нескольких месяцев после инфицирования. По данным специалистов, речь идёт о 7,5% заболевших.

В новом эксперименте исследователи изучили образцы крови у 268 человек, которые жаловались на отсроченные последствия ковида. Как выяснилось, у тех, кто долго болел ковидом, оказалась высокая концентрация антител, в том числе против герпеса и ряда вирусов. Также у таких пациентов на низком уровне был кортизол — гормон, отвечающий за депрессию и стресс.

Полученные результаты, по мнению учёных, помогут в разработке терапии против коронавируса, а также в понимании процессов восстановления организма после болезни.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Татьяна Миссуми
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