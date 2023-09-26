Учёные выяснили, что длительный ковид вызывает устойчивость к стрессу

Длительное течение ковида влияет на иммунитет человека и его гормоны, избавляя от стрессовых состояний. К такому выводу пришли учёные из Йельского университета, итоги исследования опубликованы в журнале Nature.

Коронавирус сопровождается разными симптомами, среди них утомляемость, апатия, помутнение сознания, болевые ощущения. Всё это может преследовать человека на протяжении нескольких месяцев после инфицирования. По данным специалистов, речь идёт о 7,5% заболевших.

В новом эксперименте исследователи изучили образцы крови у 268 человек, которые жаловались на отсроченные последствия ковида. Как выяснилось, у тех, кто долго болел ковидом, оказалась высокая концентрация антител, в том числе против герпеса и ряда вирусов. Также у таких пациентов на низком уровне был кортизол — гормон, отвечающий за депрессию и стресс.

Полученные результаты, по мнению учёных, помогут в разработке терапии против коронавируса, а также в понимании процессов восстановления организма после болезни.