Вирусолог оценил шансы роста заболеваемости коронавирусом в России

В России может увеличиться количество заболевших коронавирусной инфекцией, однако подъём этого показателя будет незначительным. Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог пояснил, что сейчас фиксируется нарастание заболеваемости и некоторый подъём в будущем не исключён. По оценке специалиста, он будет незначительным. Также он предупредил, что для защиты от ковида в первую очередь необходимо ревакцинироваться людям пожилого возраста с хроническими заболеваниями, так как для них вирус наиболее опасен.

"У этой категории более высокая летальность, поэтому им нужно вакцинироваться. К сожалению, новейших вакцин от этих вариантов коронавируса сейчас ещё нет, но можно пользоваться старыми вакцинами. Они, конечно, слабо защищают от заражения, но снижают риск тяжёлого заболевания и риск летального исхода", — заявил Альтштейн.