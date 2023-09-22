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22 сентября, 18:52

В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли новый вариант ковида "пирола" в РФ

Глава Роспотребнадзора Попова: В России не выявлено случаев заражения "пиролой"

В России нет случаев нового варианта коронавируса "пирола". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ на сегодняшний день не зарегистрирован ни один случай, поэтому у нас нет собственных наблюдений за больным, у которого был бы вирус <…> "пирола", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

По словам главы Роспотребнадзора, зарубежные специалисты сообщают, что заражение "пиролой" не требует госпитализации. Заболевание протекает чуть тяжелее, чем при "омикроне". В первые несколько дней наблюдается высокая температура, чувствуется серьёзное недомогание. В целом "пирола" похожа на тяжёлый грипп или ОРВИ, отметила Попова. При этом обойти российскую тест-систему этот вариант CoViD-19 не может.

Врач рассказала, кому нужно надевать маски в связи с пришествием "пиролы"

Врач рассказала, кому нужно надевать маски в связи с пришествием "пиролы"

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант CoViD-19 под названием "пирола" является более заразным по сравнению с предшественниками. Данный вариант ковида уже обнаружили в США, Дании, Израиле, Великобритании и других странах. Ряд учёных сравнивает "пиролу" с "омикроном", который вызвал резкий рост заболеваемости в мире. При этом вирусолог Анатолий Альтштейн не верит в то, что "пирола" заразнее "омикрона".

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Никонов
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