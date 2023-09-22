В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли новый вариант ковида "пирола" в РФ

В России нет случаев нового варианта коронавируса "пирола". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ на сегодняшний день не зарегистрирован ни один случай, поэтому у нас нет собственных наблюдений за больным, у которого был бы вирус <…> "пирола", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

По словам главы Роспотребнадзора, зарубежные специалисты сообщают, что заражение "пиролой" не требует госпитализации. Заболевание протекает чуть тяжелее, чем при "омикроне". В первые несколько дней наблюдается высокая температура, чувствуется серьёзное недомогание. В целом "пирола" похожа на тяжёлый грипп или ОРВИ, отметила Попова. При этом обойти российскую тест-систему этот вариант CoViD-19 не может.