В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли новый вариант ковида "пирола" в РФ
Глава Роспотребнадзора Попова: В России не выявлено случаев заражения "пиролой"
В России нет случаев нового варианта коронавируса "пирола". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В РФ на сегодняшний день не зарегистрирован ни один случай, поэтому у нас нет собственных наблюдений за больным, у которого был бы вирус <…> "пирола", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
По словам главы Роспотребнадзора, зарубежные специалисты сообщают, что заражение "пиролой" не требует госпитализации. Заболевание протекает чуть тяжелее, чем при "омикроне". В первые несколько дней наблюдается высокая температура, чувствуется серьёзное недомогание. В целом "пирола" похожа на тяжёлый грипп или ОРВИ, отметила Попова. При этом обойти российскую тест-систему этот вариант CoViD-19 не может.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант CoViD-19 под названием "пирола" является более заразным по сравнению с предшественниками. Данный вариант ковида уже обнаружили в США, Дании, Израиле, Великобритании и других странах. Ряд учёных сравнивает "пиролу" с "омикроном", который вызвал резкий рост заболеваемости в мире. При этом вирусолог Анатолий Альтштейн не верит в то, что "пирола" заразнее "омикрона".
ТАСС / Владимир Смирнов