Врач рассказала, кому нужно надевать маски в связи с пришествием "пиролы"
Инфекционист Мескина: Мутацию "омикрона" "пиролу" привезли туристы с отдыха
Человечество вновь накрыл коронавирус, но уже с новой мутацией штамма CoViD-19 "омикрона" под названием BA.2.86 ("пирола"). Пока ещё неясна степень её опасности, однако всплеск заболеваемости уже вырос. В связи с этим инфекционист Елена Мескина призвала находящихся в группе риска граждан использовать защитные элементы.
"Речь идёт о лицах с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и иными серьёзными недугами. Стоит напомнить и о лицах, находящихся в группе риска по возрасту, — 65+", — уточнила Мескина в беседе с "Вечерней Москвой".
По мнению медика, пока нет необходимости говорить о введении масочного режима, так как динамика заболеваемости некритичная. Также она призвала не забывать о сезоне гриппа и других респираторных недугов. Одно может накладываться на другое.
Скачок заболеваемости в РФ врач объясняет тем, что многие вернулись из отпусков и путешествий, привезя с собой вирус. Вместе с тем с 18 сентября наблюдается снижение числа заразившихся. Всплески и падения будут происходить в течение года, считает эксперт.
Ранее Лайф рассказывал, что новый вариант CoViD-19 под названием "пирола" является более заразным по сравнению с предшественниками. Однако врач Неронов успокоил россиян, что новая волна коронавируса не повторит опыт 2020 года, несмотря на множество мутаций. Локдаун не введут, так как в обществе уже сформировался достаточно напряжённый иммунитет.
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