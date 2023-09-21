Врач рассказала, кому нужно надевать маски в связи с пришествием "пиролы"

Человечество вновь накрыл коронавирус, но уже с новой мутацией штамма CoViD-19 "омикрона" под названием BA.2.86 ("пирола"). Пока ещё неясна степень её опасности, однако всплеск заболеваемости уже вырос. В связи с этим инфекционист Елена Мескина призвала находящихся в группе риска граждан использовать защитные элементы.

"Речь идёт о лицах с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и иными серьёзными недугами. Стоит напомнить и о лицах, находящихся в группе риска по возрасту, — 65+", — уточнила Мескина в беседе с "Вечерней Москвой".

По мнению медика, пока нет необходимости говорить о введении масочного режима, так как динамика заболеваемости некритичная. Также она призвала не забывать о сезоне гриппа и других респираторных недугов. Одно может накладываться на другое.