Россиян предупредили о невероятной заразности нового ковида "пирола"
Роспотребнадзор: Вариант коронавируса "пирола" заразнее других
Новый вариант коронавируса, получивший название "пирола", является более заразным по сравнению с предшественниками. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее зарубежные СМИ писали, что новый вариант коронавируса BA.2.86 ("пирола"), имеет множество мутаций, которые могут снизить эффективность вакцин. Данный вариант ковида уже обнаружили в США, Дании, Израиле, Великобритании и других странах. Ряд учёных сравнивает "пиролу" с "омикроном", который вызвал резкий рост заболеваемости в мире.
ТАСС / Владимир Гердо