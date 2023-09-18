Россиян предупредили о невероятной заразности нового ковида "пирола"

Новый вариант коронавируса, получивший название "пирола", является более заразным по сравнению с предшественниками. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", — говорится в сообщении ведомства.