Россиянам рассказали, когда стоит ждать пика заболеваемости ковидом

В России пик заболеваемости коронавирусной инфекцией будет зафиксирован в ноябре, а в декабре этот показатель пойдёт на спад. Об этом в интервью радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал экселанс груп" Николай Крючков.

По его словам, рост заболеваемости CoViD-19 происходит с конца августа – начала сентября, а уже в октябре он будет более-менее явным. Иммунолог рассказал, что количество времени, которое необходимо для обнаружения всплеска заболеваемости, напрямую зависит от состояния мониторинга. Врач отметил, что в последние месяцы охват ПЦР-тестированием был недостаточным.

"Пока темпы распространения коронавируса относительно невысоки, но с начала октября они будут значительно выше. Пик заболеваемости придётся на ноябрь, в декабре будет постепенное снижение. На новогодние праздники должно быть традиционно заметное снижение заболеваемости", — заявил Николай Крючков.

Собеседник издания сообщил, что при благоприятном сценарии россиян ожидает относительно спокойный эпидсезон. Но чего ждать в конце января — неясно.