Учёные: Новый вариант коронавируса "пирола" может снизить эффективность вакцин

Новый вариант коронавируса BA.2.86, получивший название "пирола", имеет множество мутаций, которые могут снизить эффективность созданных для борьбы с болезнью вакцин. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Данный вариант ковида уже обнаружили у заболевших в США, Дании, Израиле, Великобритании и других странах. Пока учёные не могут сказать точно, будет ли этот подвид коронавируса широко распространён, более заразен и будет ли вызывать тяжёлые последствия для инфицированных. Научный консультант Центра по контролю и профилактике заболеваний Кейтлин Джетелина заявила, что "пирола" весьма отличается от других вариантов ковида. А вирусолог и профессор Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум отметил, что эволюционный скачок BA.2.86 похож на скачок варианта "омикрон", который вызвал резкий рост заболеваемости в мире.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния), научный директор биомедицинского холдинга "Атлас" Анча Баранова в разговоре с РБК предупредила, что из-за большого числа мутаций нового варианта коронавируса вероятность того, что эффективность вакцин будет ниже, действительно есть, но нельзя спрогнозировать насколько. Также отмечается, что симптомы, вызываемые "пиролой", вряд ли будут отличаться от общих признаков ковида.