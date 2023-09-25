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25 сентября, 14:56

ПЦР-тесты объявили бесполезными при ковиде из-за изменений в организме после прививки

Профессор Шафалинов считает, что ПЦР-тесты неэффективны и их место в урне

Применяемые при диагностике коронавируса ПЦР-тесты не всегда показывают правильный результат. Мнение профессора, доктора медицинских наук Владислава Шафалинова публикует "Царьград".

"Я считаю, что ПЦР-тесты нужно выбросить в урну. Я честно заявлял об этом раньше и повторяю сейчас. Огромное количество людей были с ложноположительным ПЦР-тестом во времена вспышки инфекции", — поделился он.

По словам профессора, такие тесты определяют всего лишь S-белок в организме, однако у вакцинированных людей этот показатель может сохраняться очень долго. Поэтому они обязательно окажутся "больны" ковидом по результатам ПЦР-теста. Малоэффективность подобного способа диагностики приводит к повышенной нагрузке на больницы, тогда как помощь могут недополучить те, кто действительно в ней нуждается.

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Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в России может увеличиться количество заболевших коронавирусной инфекцией, однако подъём этого показателя будет незначительным.
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Татьяна Миссуми
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