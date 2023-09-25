ПЦР-тесты объявили бесполезными при ковиде из-за изменений в организме после прививки

"Я считаю, что ПЦР-тесты нужно выбросить в урну. Я честно заявлял об этом раньше и повторяю сейчас. Огромное количество людей были с ложноположительным ПЦР-тестом во времена вспышки инфекции", — поделился он.

По словам профессора, такие тесты определяют всего лишь S-белок в организме, однако у вакцинированных людей этот показатель может сохраняться очень долго. Поэтому они обязательно окажутся "больны" ковидом по результатам ПЦР-теста. Малоэффективность подобного способа диагностики приводит к повышенной нагрузке на больницы, тогда как помощь могут недополучить те, кто действительно в ней нуждается.