ПЦР-тесты объявили бесполезными при ковиде из-за изменений в организме после прививки
Профессор Шафалинов считает, что ПЦР-тесты неэффективны и их место в урне
Применяемые при диагностике коронавируса ПЦР-тесты не всегда показывают правильный результат. Мнение профессора, доктора медицинских наук Владислава Шафалинова публикует "Царьград".
"Я считаю, что ПЦР-тесты нужно выбросить в урну. Я честно заявлял об этом раньше и повторяю сейчас. Огромное количество людей были с ложноположительным ПЦР-тестом во времена вспышки инфекции", — поделился он.
По словам профессора, такие тесты определяют всего лишь S-белок в организме, однако у вакцинированных людей этот показатель может сохраняться очень долго. Поэтому они обязательно окажутся "больны" ковидом по результатам ПЦР-теста. Малоэффективность подобного способа диагностики приводит к повышенной нагрузке на больницы, тогда как помощь могут недополучить те, кто действительно в ней нуждается.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в России может увеличиться количество заболевших коронавирусной инфекцией, однако подъём этого показателя будет незначительным.
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