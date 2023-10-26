Запишите себе эти 5 фраз, которые помогут красиво поставить любого человека на место

Жизнь несправедлива. И даже самые прекрасные люди иногда сталкиваются с хамами и наглецами. Для того чтобы отстоять свои границы, вовсе необязательно спускаться на уровень обидчика, обозначить то, что вы не собираетесь терпеть унижения, можно и с улыбкой на лице. Собрали 5 прекрасных фраз, которые будет полезно запомнить или даже записать. Давайте приступим.

1. "Напомните, когда я интересовался вашим мнением, а то никак не могу вспомнить"

5 мощных фраз для защиты себя и своих границ. Фото © Freepik / KamranAydinov

Нередко в повседневной жизни мы часто встречаем людей, которые почему-то уверены, что их зачастую негативное мнение — это что-то очень важное. Невозможно не поделиться им с собеседниками. Если вдруг заметили, что из-за комментариев такого персонажа вам становится некомфортно, не нужно кричать о личных границах — ему такие тонкие материи неведомы. Просто проговорите, что ни советов, ни мнения вы не просили.

2. "Вы что, решили надо мной пошутить? Предупреждаю, ничего не выйдет!"

Иногда друзья или коллеги, шутя, не замечают, что переходят на личности. Такие подшучивания или даже самый настоящий троллинг могут вывести из себя. И найтись что сказать очень сложно. Поэтому нужно иметь подготовленную фразу на этот случай, вроде этой: "Вы что, решили надо мной пошутить? Предупреждаю, ничего не выйдет!" Ею убиваете сразу двух зайцев: даёте понять, что понимаете, что над вами пытаются пошутить; предупреждаете, что терпеть это не планируете. И это всё в шутливой форме! В большинстве случае этого хватает, чтобы остановить собеседника вовремя.

3. "Да-да, я в курсе этой моей особенности. Это называется индивидуальность"

5 фраз, чтобы поставить человека на место. Фото © Freepik / drobotdean

Часто задиры среди знакомых или коллег пытаются шутить над нашими особенностями. Понятно, почему: то, что отличает нас от массы, в их глазах — уязвимость. В таком случае важно дать понять, что мы не стесняемся себя и этих отличий. Просто напомните грубиянам, что это именно то, что делает вас индивидуальным. Никто не имеет права умалять её значение.

4. "…Извини, я приходил(-а) в себя от такой наглости. Повтори, пожалуйста"

Иногда в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда кто-то говорит в нашу сторону что-то обидное или неправильное. В таких моментах не стесняйтесь попросить этого человека повторить сказанное. Пусть он ещё раз услышит то, что сам же имел наглость сказать другому человеку. Быть может, дойдёт, что такие выпады — не норма. Но даже если и не дойдёт, вы хотя бы защитите свои чувства и обозначите границы.

5. "Слушай, есть предложение… Отказаться невозможно. Оставить своё мнение при себе"

Как вежливо поставить человека на место? Фото © Freepik / prostooleh

Шутите! Юмор обезоруживает даже самых отпетых наглецов. Вот, например, как здесь. Вместо того чтобы спуститься на уровень обидчика и начать ругаться, просьба заткнуться перефразирована в забавную фразу, на которую даже обидеться нельзя. И, главное, вы своего тоже добились — вряд ли кто-то после такого продолжит лезть не в своё дело.