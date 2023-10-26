10 самых странных мужских имён времён СССР, которые сейчас невозможно встретить

В первые десятилетия существования Советского Союза в стране сложилась занимательная мода на неологизмы и аббревиатуры. Этот, как бы сейчас сказали, тренд распространялся на все сферы жизни граждан, в том числе даже на их имена. Давайте вспомним самые странные из них.

1. Кукуцаполь

10 самых странных мужских имён времён СССР. Фото © Getty Images / Diana Walker

Никита Хрущёв, лидер СССР, вдохновлённый посещением кукурузной фермы в США, решил запустить "Кукурузную кампанию". Результатом этой инициативы стали не только засеянные растением поля по всему югу страны, но и появление имени Кукуцаполь… Есть мнение, как оно расшифровывалось? Не будем томить: "Кукуруза — царица полей". Интересно, каково это было — жить с кукурузным именем…

2. Вектор

Нет, мы не опечатались… И даже математика тут ни при чём! Оказывается, имя Вектор было сформировано из первых букв фразы "Великий коммунизм торжествует". Ещё один пример использования политического лозунга в качестве имени, но далеко не последний.

3. Велипедастал

Какими странными и смешными именами называли мальчиков в Советском Союзе? Фото © Getty Images / Keystone

А этот Франкенштейн появился после того, как особенно увлечённые идеями коммунизма смешали первые буквы фразы "Великий педагог Сталин". Очевидно, что это имя было дано в честь Иосифа Сталина, который считался великим педагогом государственной идеологии.

4. Марэнленст

Имя Марэнленст было собрано из первых букв фамилий Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Получается, не просто имя, а своего рода символ коммунистической идеологии.

5. Ворс

Загадочные имена мужчин из СССР. Фото © Getty Images / Arne Hodalic / Corbis

Текстильная промышленность тут ни при чём… Имя родилось, когда сократили "Ворошиловский стрелок". Так называли тех, кто успешно сдавал нормативы по владению стрелковым оружием в Красной армии.

6. Рэмбо

Имя Рэмбо, хотя и ассоциируется с героем известного фильма, на самом деле было аббревиатурой, составленной из фразы "Революция, электрификация, мировой большевизм, октябрь". И ведь ещё задолго до фильма из 80-х!

7. Трактор

10 удивительно странных имён мальчиков времён Советского Союза. Фото © Фотохроника ТАСС

Тут на удивление обошлись без сокращений. Просто люди были так вдохновлены появлением первого отечественного трактора в 1923 году, что имя Трактор стало очень популярным. Оно символизировало дух труда и индустриализации, которые на тот момент были приоритетом страны.

8. Лелюд

Почтение Владимиру Ильичу Ленину за его заслуги перед страной проявилось во множестве имён, составленных из его ФИО. Один из самых оригинальных вариантов — Лелюд, что означало "Ленин любит детей". Спасибо, что напомнили.

9. Долонеграм

Необычные и уникальные мужские имена из прошлого. Фото © Getty Images / David Turnley

Имя Долонеграм слепили из лозунга 20-х годов "Долой неграмотность!". Доказательств, что кто-то действительно решился назвать своего сына так, нет. Но звучит всё равно уникально.

10. Лориэрик

Имя Лориэрик — аббревиатура, составленная из слов "Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм". Это имя отражало различные аспекты коммунистической идеологии, включая радиофикацию — одно из важных достижений СССР.