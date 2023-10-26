Названы признаки, указывающие на то, что на другом конце провода телефонный мошенник

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, как распознать мошенника на другом конце провода.

Эксперт рекомендовал насторожиться, если вам позвонили с незнакомого номера и человек заговорил о недвижимости и финансах. По словам юриста, телефонные мошенники всегда вынуждают принимать быстрые решения, навязывают скоростной темп разговора и просят соблюдать указания.

Ещё один показатель мошенника, по мнению Соловьёва, когда собеседник представляется сотрудником банка, полиции, ФСБ или другой организации. Также злоумышленники могут предлагать большие деньги за неквалифицированную работу, просить о помощи правоохранительным органам или требовать срочного денежного перевода для погашения кредита и спасения квартиры, дополнил эксперт.

Специалист предупредил, что разговор в мессенджере говорит о том, что злоумышленник знает, когда на счёт поступает пенсия и другие выплаты. Эксперт напомнил, что просьба поучаствовать в расследовании — известная схема развода.

Также к признакам мошенничества юрист относит выгодные предложения от банков, сообщения о выигрыше денежного приза и развод с родственником, когда злоумышленник говорит о беде вашего близкого и требует материальной помощи.

"Не контактируйте с незнакомыми людьми, что бы они вам ни говорили, не идите у них на поводу, не сообщайте свои данные, ограничивайте общение привычным кругом близких, друзей и знакомых", — заключил эксперт.