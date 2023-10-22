Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с обновлёнными банкнотами
Эксперт Храпунова: Мошенники могут воспользоваться появлением обновлённых купюр
Мошенники могут воспользоваться появлением обновлённых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей для обмана доверчивых россиян. Об этом предупредила эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова.
Как рассказала специалист, аферисты могут начать звонить от имени социальных служб или Банка России и убеждать граждан срочно поменять старые купюры на новые, иначе якобы они "сгорят". Вместе с тем злоумышленники используют настороженное отношение пенсионеров к незнакомым банкнотам, предлагая у банкоматов обменять их на деньги с привычным дизайном.
"Мошенники могут стоять у банкоматов и предлагать пожилым людям обмен. <...> И люди старшего возраста, которые скептически относятся к новым банкнотам, могут разменять, допустим, новую тысячу на купюры по 500–100 рублей: на самом деле они при этом обменяют качественную банкноту на подделки", — сказала Храпунова в беседе с радио Sputnik.
В заключение эксперт подчеркнула, что никакой необходимости бежать менять деньги нет, так как старые банкноты будут находиться в обращении одновременно с новыми купюрами.
Напомним, 16 октября Банк России презентовал обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Обновлённая тысячерублёвая купюра, на обороте которой изображены, в частности, музей истории Татарстана и башня Сююмбике в Казани, вызвала критику со стороны общественности. Людей возмутило, что на новой банкноте музей изобразили без креста, в то время как соседнюю башню венчает полумесяц. Спустя два дня ЦБ приостановил выпуск обновлённых банкнот в 1000 рублей и пообещал "доработать" их дизайн.
LIFE / Андрей Тишин