Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с обновлёнными банкнотами

Мошенники могут воспользоваться появлением обновлённых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей для обмана доверчивых россиян. Об этом предупредила эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова.

Как рассказала специалист, аферисты могут начать звонить от имени социальных служб или Банка России и убеждать граждан срочно поменять старые купюры на новые, иначе якобы они "сгорят". Вместе с тем злоумышленники используют настороженное отношение пенсионеров к незнакомым банкнотам, предлагая у банкоматов обменять их на деньги с привычным дизайном.

"Мошенники могут стоять у банкоматов и предлагать пожилым людям обмен. <...> И люди старшего возраста, которые скептически относятся к новым банкнотам, могут разменять, допустим, новую тысячу на купюры по 500–100 рублей: на самом деле они при этом обменяют качественную банкноту на подделки", — сказала Храпунова в беседе с радио Sputnik.