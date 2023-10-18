ЦБ решил доработать дизайн только что выпущенной банкноты в 1000 рублей

Как сообщал Лайф, 16 октября Центробанк презентовал обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. В регуляторе отметили, что это плановая модернизация, а каждая купюра посвящена одному федеральному округу России. На 1000-рублёвой изображён Нижний Новгород, а на 5000-рублёвой — Екатеринбург. При этом некоторые пользователи соцсетей возмутились, что вместо памятника князю Ярославу Мудрому и часовни Казанской Богоматери, изображённой на банкноте с Ярославлем, на новой появилась башня Сююмбике на территории Казанского кремля с полумесяцем на куполе. ЦБ позже отреагировал на упрёки в "исламизации" банкноты.