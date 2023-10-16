В ЦБ ответили на вопрос о выпуске купюр номиналом 10 тысяч рублей

Банк России пока не планирует вводить купюры номиналом 10 тысяч рублей. Как отметил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов, на данный момент этот вопрос на повестке не стоит.

"Могу сказать, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тысяч рублей не предусмотрен", — отметил он во время презентации обновлённых купюр 1000 и 5000 рублей.

По словам Белова, при анализе банкнотного ряда оценивается экономическая ситуация в стране. Также Белов заявил об отсутствии планов менять монетный ряд.