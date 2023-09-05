Лайф побывал в Центробанке и узнал все секреты новой сторублёвой купюры

В оборот постепенно входят новые сторублёвые банкноты: яркие твёрдые купюры в оранжево-оливковой гамме с крупными контрастными цифрами. Лайф побывал в Центробанке и узнал, в чём уникальность данной банкноты.

Лайф побывал в Центробанке и узнал секреты новой сторублёвой купюры. Видео © LIFE

В Центробанке рассказали, что банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Так, на её лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, где художники зашифровали год выхода в обращение: часы показывают 20 часов 22 минуты. На обратной стороне купюры можно увидеть Ржевский мемориал Советскому Солдату на фоне панорамы музея-заповедника "Куликово поле".

Новая банкнота имеет рельефные метки, которые помогут людям с ослабленным зрением определить номинал. Также на каждой купюре содержится QR-код, ведущий на страницу Банка России. Попав на неё, пользователь сможет ознакомиться с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности.

Ещё одна особенность сторублёвой купюры — более высокая устойчивость к загрязнениям. Благодаря ламинированию она лучше обрабатывается банкоматами и другими счётными устройствами.

Банкноты номиналом 100 рублей уже поступили в оборот в Хабаровском крае, Тверской и Ярославской областях, а совсем скоро ими смогут воспользоваться жители всех российских регионов.