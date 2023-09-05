Лайф побывал в Центробанке и узнал все секреты новой сторублёвой купюры
В Центробанке рассказали Лайфу о дизайне и видах защиты новых сторублёвых банкнот
В оборот постепенно входят новые сторублёвые банкноты: яркие твёрдые купюры в оранжево-оливковой гамме с крупными контрастными цифрами. Лайф побывал в Центробанке и узнал, в чём уникальность данной банкноты.
Лайф побывал в Центробанке и узнал секреты новой сторублёвой купюры. Видео © LIFE
В Центробанке рассказали, что банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Так, на её лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, где художники зашифровали год выхода в обращение: часы показывают 20 часов 22 минуты. На обратной стороне купюры можно увидеть Ржевский мемориал Советскому Солдату на фоне панорамы музея-заповедника "Куликово поле".
Новая банкнота имеет рельефные метки, которые помогут людям с ослабленным зрением определить номинал. Также на каждой купюре содержится QR-код, ведущий на страницу Банка России. Попав на неё, пользователь сможет ознакомиться с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности.
Ещё одна особенность сторублёвой купюры — более высокая устойчивость к загрязнениям. Благодаря ламинированию она лучше обрабатывается банкоматами и другими счётными устройствами.
Банкноты номиналом 100 рублей уже поступили в оборот в Хабаровском крае, Тверской и Ярославской областях, а совсем скоро ими смогут воспользоваться жители всех российских регионов.
Кроме того, в Москве и Подмосковье начинают поступать в оборот новые пяти- и десятирублёвые купюры. В нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому ЦБ решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Но в 2022 году Центробанк возобновил печать таких банкнот, теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.