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5 сентября, 05:00

Лайф побывал в Центробанке и узнал все секреты новой сторублёвой купюры

В Центробанке рассказали Лайфу о дизайне и видах защиты новых сторублёвых банкнот

В оборот постепенно входят новые сторублёвые банкноты: яркие твёрдые купюры в оранжево-оливковой гамме с крупными контрастными цифрами. Лайф побывал в Центробанке и узнал, в чём уникальность данной банкноты.

Лайф побывал в Центробанке и узнал секреты новой сторублёвой купюры. Видео © LIFE

В Центробанке рассказали, что банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Так, на её лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, где художники зашифровали год выхода в обращение: часы показывают 20 часов 22 минуты. На обратной стороне купюры можно увидеть Ржевский мемориал Советскому Солдату на фоне панорамы музея-заповедника "Куликово поле".

Новая банкнота имеет рельефные метки, которые помогут людям с ослабленным зрением определить номинал. Также на каждой купюре содержится QR-код, ведущий на страницу Банка России. Попав на неё, пользователь сможет ознакомиться с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности.

Ещё одна особенность сторублёвой купюры — более высокая устойчивость к загрязнениям. Благодаря ламинированию она лучше обрабатывается банкоматами и другими счётными устройствами.

Банкноты номиналом 100 рублей уже поступили в оборот в Хабаровском крае, Тверской и Ярославской областях, а совсем скоро ими смогут воспользоваться жители всех российских регионов.

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Кроме того, в Москве и Подмосковье начинают поступать в оборот новые пяти- и десятирублёвые купюры. В нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому ЦБ решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Но в 2022 году Центробанк возобновил печать таких банкнот, теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.

Обложка ©

Центробанк РФ

Оксана Попова
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