ЦБ подтвердил поступление 5- и 10-рублёвых купюр в оборот в Московском регионе

В Москве и Подмосковье начинают поступать в оборот новые пяти- и десятирублёвые купюры. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

"Банкноты номиналом пять и десять рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области. Они не печатались несколько лет, поэтому редко встречались", — указали в пресс-службе Банка России, передаёт РИА "Новости".

Представители регулятора добавили, что в нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому ЦБ решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Но в 2022 году Центробанк возобновил печать таких банкнот, теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. В некоторых регионах такие купюры уже активно используются.

При этом пяти- и десятирублёвые купюры не заменят монеты этого номинала, в обращении будут и банкноты, и монеты. Кроме того, в ЦБ заявили, что новые банкноты номиналом 100 рублей, которые уже начали распространяться в других регионах страны, появятся в ближайшее время в Московском регионе. Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года и они имеют более усовершенствованную защиту.