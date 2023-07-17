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17 июля, 12:14

ЦБ подтвердил поступление 5- и 10-рублёвых купюр в оборот в Московском регионе

<p>Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот в Москве и в Подмосковье.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Обложка © <a href="https://t.me/mosguru/7158" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / mosguru</a></p>

Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот в Москве и в Подмосковье. Обложка © t.me / mosguru

В Москве и Подмосковье начинают поступать в оборот новые пяти- и десятирублёвые купюры. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

"Банкноты номиналом пять и десять рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области. Они не печатались несколько лет, поэтому редко встречались", — указали в пресс-службе Банка России, передаёт РИА "Новости".

Представители регулятора добавили, что в нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому ЦБ решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Но в 2022 году Центробанк возобновил печать таких банкнот, теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. В некоторых регионах такие купюры уже активно используются.

При этом пяти- и десятирублёвые купюры не заменят монеты этого номинала, в обращении будут и банкноты, и монеты. Кроме того, в ЦБ заявили, что новые банкноты номиналом 100 рублей, которые уже начали распространяться в других регионах страны, появятся в ближайшее время в Московском регионе. Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года и они имеют более усовершенствованную защиту.

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Накануне СМИ сообщили, что в кассах Москвы и Подмосковья появились новые пяти- и десятирублёвые купюры. Столичные продавцы уже "пощупали" банкноты и привыкают к ним.

Иван Косицын
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