Пятирублёвые и десятирублёвые купюры появились в московских кассах

В кассах Москвы и Подмосковья уже появились новые пяти- и десятирублёвые купюры. Как пишет Mash , столичные продавцы уже "пощупали" банкноты и привыкают к ним. Соответствующими кадрами они делятся в социальных сетях.

Напомним, возвращение в оборот купюр номиналом 5 и 10 рублей анонсировал гендиректор Гознака Аркадий Трачук в декабре 2022 года. По его словам, сложнее всего было подготовиться к выпуску пятирублёвых банкнот, так как их перестали печатать ещё в 1997 году. В марте 2023 года пятирублёвки заметили в банкоматах Екатеринбурга.