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16 июля, 12:18

Пятирублёвые и десятирублёвые купюры появились в московских кассах

Mash: В кассах Москвы и Подмосковья появились новые 5- и 10-рублёвые купюры

В кассах Москвы и Подмосковья уже появились новые пяти- и десятирублёвые купюры. Как пишет Mash, столичные продавцы уже "пощупали" банкноты и привыкают к ним. Соответствующими кадрами они делятся в социальных сетях.

В кассах Москвы и Подмосковья появились новые пяти- и десятирублёвые купюры. Видео © Mash

В оборот поступят твёрдые наличные: Лайф узнал, как выглядят новые купюры и чем они уникальны

В оборот поступят твёрдые наличные: Лайф узнал, как выглядят новые купюры и чем они уникальны

Напомним, возвращение в оборот купюр номиналом 5 и 10 рублей анонсировал гендиректор Гознака Аркадий Трачук в декабре 2022 года. По его словам, сложнее всего было подготовиться к выпуску пятирублёвых банкнот, так как их перестали печатать ещё в 1997 году. В марте 2023 года пятирублёвки заметили в банкоматах Екатеринбурга.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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