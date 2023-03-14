В банки Екатеринбурга поступили купюры номиналом пять рублей
В банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Обложка © Ura.ru
В екатеринбургские банки поступили для оборота купюры номиналом пять рублей. Об этом сообщает Ura.ru.
"В банки поступили купюры номиналом пять рублей. В ближайшее время они поступят в оборот, в пользование горожан", — рассказал читатель агентства и поделился фото.
Дизайн купюр менять не стали, он остался прежним. Печатать банкноты прекратили после 1998 года.
Ранее экономист Свиридов заявил, что возвращение в оборот купюр в 5 и 10 рублей упростит инкассацию. По словам специалиста, главный недостаток банкнот — их быстрая изнашиваемость.