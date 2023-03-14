В банки Екатеринбурга поступили купюры номиналом пять рублей

В екатеринбургские банки поступили для оборота купюры номиналом пять рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

"В банки поступили купюры номиналом пять рублей. В ближайшее время они поступят в оборот, в пользование горожан", — рассказал читатель агентства и поделился фото.

Дизайн купюр менять не стали, он остался прежним. Печатать банкноты прекратили после 1998 года.