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14 марта, 12:50

В банки Екатеринбурга поступили купюры номиналом пять рублей

<p>В банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Обложка © <a href="https://ura.news/news/1052633116" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ura.ru</a></p>

В банки Екатеринбурга поступили для оборота денежные купюры номиналом пять рублей. Обложка © Ura.ru

В екатеринбургские банки поступили для оборота купюры номиналом пять рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

"В банки поступили купюры номиналом пять рублей. В ближайшее время они поступят в оборот, в пользование горожан", — рассказал читатель агентства и поделился фото.

Дизайн купюр менять не стали, он остался прежним. Печатать банкноты прекратили после 1998 года.

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Ранее экономист Свиридов заявил, что возвращение в оборот купюр в 5 и 10 рублей упростит инкассацию. По словам специалиста, главный недостаток банкнот — их быстрая изнашиваемость.

Никита Осипов
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