Житель Екатеринбурга украл у девушки полмиллиона рублей и тратил деньги ей на подарки

В Екатеринбурге 20-летний молодой человек украл у возлюбленной 500 тысяч рублей, которые ей отдала бабушка. Об этом сообщает пресс-служба местного УМВД. Подозреваемый тратил деньги на себя и подарки для избранницы.

18-летняя студентка сообщила в полицию о пропаже золотого кольца и денег. Она заявила, что к краже может быть причастен её молодой человек. По словам девушки, крупную сумму ей на хранение передала бабушка. Студентка держала деньги в гардеробной, а её приятель об этом знал и начал постепенно забирать их себе.

"Воспользовавшись тем, что подруга ему доверяла и никогда не пересчитывала имевшуюся сумму, парень начал забирать из пачки по несколько купюр. Так продолжалось около трёх месяцев. При этом тратил он похищенное не только на себя, но и на саму девушку, не подозревавшую, что все щедроты оплачиваются деньгами её бабушки", — указали в ведомстве.

Молодой человек всё это время врал о высокооплачиваемой работе. У девушки появились сомнения, когда исчезло кольцо. А позже она нашла в вещах сожителя залоговый билет из ломбарда на пропавшее украшение. После этого девушка и проверила деньги в гардеробной.

Молодой человек признался, что заложил кольцо в ломбард, когда закончились деньги, а они привыкли к обеспеченной жизни. Его взяли под стражу, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.