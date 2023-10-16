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16 октября, 09:48

ЦБ представил обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

<p>Зампред ЦБ Сергей Белов демонстрирует обновлённую купюру номиналом 1000 рублей. Обложка © LIFE </p>

Зампред ЦБ Сергей Белов демонстрирует обновлённую купюру номиналом 1000 рублей. Обложка © LIFE

Центробанк РФ презентовал обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, эта модернизация — плановая, а каждая купюра посвящена одному федеральному округу Российской Федерации.

Зампред ЦБ Сергей Белов представил обновлённые купюры. Видео © LIFE

Так, обновлённая купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На её лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

  • Обновлённая купюра номиналом 1000 рублей. Фото © LIFE
    Обновлённая купюра номиналом 1000 рублей. Фото © LIFE
  • Обновлённая купюра номиналом 1000 рублей. Фото © LIFE
    Обновлённая купюра номиналом 1000 рублей. Фото © LIFE

Обновлённая купюра номиналом 1000 рублей. Фото © LIFE

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Для россиян обновят купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

Для россиян обновят купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне основным изображением является стела "Европа – Азия", а на оборотной представлен челябинский памятник "Сказ об Урале", а также стела "66-я параллель" в Салехарде. Уточняется, что цветовое оформление обеих купюр осталось прежним. Обновлённые купюры этих номиналов будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. После обновления дизайна банкнот прежние варианты также останутся в свободном обращении.

  • Новая купюра номиналом 5000 рублей. Фото © LIFE
    Новая купюра номиналом 5000 рублей. Фото © LIFE
  • Новая купюра номиналом 5000 рублей. Фото © LIFE
    Новая купюра номиналом 5000 рублей. Фото © LIFE
  • Новая купюра номиналом 5000 рублей. Фото © LIFE
    Новая купюра номиналом 5000 рублей. Фото © LIFE

Новая купюра номиналом 5000 рублей. Фото © LIFE

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Напомним, в оборот постепенно входят новые сторублёвые банкноты. Это яркие твёрдые купюры в оранжево-оливковой гамме с крупными контрастными цифрами. Лайф побывал в Центробанке и узнал, в чём уникальность данной банкноты.

Илья Суриков
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