ЦБ представил обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Центробанк РФ презентовал обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, эта модернизация — плановая, а каждая купюра посвящена одному федеральному округу Российской Федерации.

Зампред ЦБ Сергей Белов представил обновлённые купюры. Видео © LIFE

Так, обновлённая купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На её лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.





Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне основным изображением является стела "Европа – Азия", а на оборотной представлен челябинский памятник "Сказ об Урале", а также стела "66-я параллель" в Салехарде. Уточняется, что цветовое оформление обеих купюр осталось прежним. Обновлённые купюры этих номиналов будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. После обновления дизайна банкнот прежние варианты также останутся в свободном обращении.





