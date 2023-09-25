Для россиян обновят купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

Гознак планирует в октябре представить новые купюры "в духе мировых трендов" достоинством в 1000 и 5000 рублей. Об этом рассказал "Известиям" заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

"По сравнению с обновлёнными 100 рублями банкноты 1000 и 5000 рублей будут иметь больше защитных элементов. Это общий принцип: чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс", — объяснил он.

По его словам, основные символы отобраны экспертными группами. Тысячная купюра посвящена Приволжскому федеральному округу, а пятитысячная — Уральскому федеральному округу. Палитра банкнот будет сохранена. Гознак уже печатает обновлённые купюры, они будут выданы банкам сразу после презентационной пресс-конференции.