Для россиян обновят купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
"Известия": Презентация новых банкнот в 1000 и 5000 рублей состоится в октябре
Гознак планирует в октябре представить новые купюры "в духе мировых трендов" достоинством в 1000 и 5000 рублей. Об этом рассказал "Известиям" заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.
"По сравнению с обновлёнными 100 рублями банкноты 1000 и 5000 рублей будут иметь больше защитных элементов. Это общий принцип: чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс", — объяснил он.
По его словам, основные символы отобраны экспертными группами. Тысячная купюра посвящена Приволжскому федеральному округу, а пятитысячная — Уральскому федеральному округу. Палитра банкнот будет сохранена. Гознак уже печатает обновлённые купюры, они будут выданы банкам сразу после презентационной пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей Центробанк России презентует летом 2023 года. Ожидалось, что модернизация обеспечит надёжную защиту от подделки и повысит качество банкнот в обращении.