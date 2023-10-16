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16 октября, 16:14

ЦБ отреагировал на упрёки в "исламизации" новой 1000-рублёвой банкноты

ЦБ: В дизайне новой банкноты отображены самые известные символы Приволжья

<p>Обложка © LIFE / Андрей Тишин</p>

Обложка © LIFE / Андрей Тишин

Центральный банк России ответил на упрёки в "исламизации" новой купюры номиналом 1000 рублей. Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились, что вместо памятника князю Ярославу Мудрому и часовни Казанской Богоматери, изображённой на банкноте с Ярославлем, на новой появилась башня Сююмбике на территории Казанского кремля с полумесяцем на куполе.

"При разработке дизайна банкноты мы отобразили самые известные культурные, архитектурные и исторические символы Нижнего Новгорода и других городов Приволжского федерального округа. Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и башня Сююмбике — наиболее узнаваемый фрагмент Казанского кремля", — сообщили в Центробанке Лайфу.

Там добавили, что при выборе учитывалось мнение экспертной группы по Приволжскому округу.

В ЦБ ответили на вопрос о выпуске купюр номиналом 10 тысяч рублей

В ЦБ ответили на вопрос о выпуске купюр номиналом 10 тысяч рублей

Как сообщал Лайф, 16 октября Центробанк презентовал обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Белов отметил, что это плановая модернизация, а каждая купюра посвящена одному федеральному округу России. На 1000-рублёвой изображён Нижний Новгород, а на 5000-рублёвой — Екатеринбург.

Никита Никонов
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