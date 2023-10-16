ЦБ отреагировал на упрёки в "исламизации" новой 1000-рублёвой банкноты

Центральный банк России ответил на упрёки в "исламизации" новой купюры номиналом 1000 рублей. Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились, что вместо памятника князю Ярославу Мудрому и часовни Казанской Богоматери, изображённой на банкноте с Ярославлем, на новой появилась башня Сююмбике на территории Казанского кремля с полумесяцем на куполе.

"При разработке дизайна банкноты мы отобразили самые известные культурные, архитектурные и исторические символы Нижнего Новгорода и других городов Приволжского федерального округа. Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и башня Сююмбике — наиболее узнаваемый фрагмент Казанского кремля", — сообщили в Центробанке Лайфу.

Там добавили, что при выборе учитывалось мнение экспертной группы по Приволжскому округу.