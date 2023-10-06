Бывшие детдомовцы скинулись на жильё воспитателю, отдавшему квартиру "сотрудникам ФСБ"
В Архангельске экс-воспитатель детского дома отдал квартиру мошенникам
76-летний Анатолий Волков всю жизнь дарил теплоту воспитанникам архангельского детского дома, свою семью он так и не завёл. И когда пенсионеру позвонили из "ФСБ" и попросили помочь найти преступника, то он, не раздумывая, согласился, сообщает SHOT.
Бывшие воспитанники детского дома скинулись на жильё воспитателю, когда тот отдал квартиру мошенникам. Видео © t.me / SHOT
Мошенники в течение 12 дней с утра до ночи были на связи с Волковым. Пострадавший говорит, что был как под гипнозом во время этих разговоров. Он перевёл "силовикам" один миллион 175 тысяч — все свои накопления, а также один миллион 200 тысяч, которые получил за квартиру, выставленную на продажу по просьбе мошенников.
Затем "сотрудники ФСБ" потребовали ещё 400 тысяч сверху. Тогда пенсионер позвонил своей воспитаннице, чтобы одолжить денег. Она и забила тревогу. Вместе с полицейскими Олеся приехала к бывшему воспитателю. Силовики объяснили мужчине, что его обманули. Однако женщина, не теряя времени, прозвонила всех подопечных Волкова, и им удалось собрать нужную сумму для выкупа квартиры.
Ранее Лайф писал, что в Москве мальчик отдал мошенникам более 100 тысяч рублей, думая, что спасает мать после аварии. Запаниковавший школьник стал искать наличку по шкафам и тумбочкам. После этого с ним связался человек, представившийся полицейским, который сказал, что надо положить деньги в школьный рюкзак и спуститься к подъезду — туда подъедет курьер. Через полчаса мальчик спустился вниз и положил сумку со 130 тысячами рублей в машину незнакомца и ушёл домой, надеясь, что мама поправится.
t.me / SHOT