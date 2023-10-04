Мальчик отдал мошенникам более 100 тысяч рублей, думая, что спасает мать после аварии

В Москве десятилетнего мальчика мошенники обманули на 130 тысяч рублей, когда он остался один дома. Когда школьник делал уроки, на домашний телефон позвонила женщина, голос которой был очень похож на мамин, поэтому ребёнок подумал, что разговаривает с ней. На том конце провода сообщили, что произошла авария, поэтому надо срочно найти деньги на больничные расходы, пишет телеграм-канал SHOT.

Запаниковавший школьник стал искать наличку по шкафам и тумбочкам. После этого с ним связался человек, представившийся полицейским, который сказал, что надо положить деньги в школьный рюкзак и спуститься к подъезду — туда подъедет курьер. Через полчаса мальчик спустился вниз и положил сумку со 130 тысячами рублей в машину к незнакомцу и ушёл домой, надеясь, что мама поправится.

Женщина пришла домой живая и невредимая через час после этого. Вернувшись с работы, мать-бухгалтер увидела сына в слезах. Тут мальчик и признался, что настолько переживал за неё, что отдал все деньги незнакомцам на "лечение". Сейчас телефонных аферистов ищут правоохранители.