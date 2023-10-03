Телефонный мошенник с Украины раскрыл всю правду о своей "работе" российским полицейским

Украинский телефонный мошенник внезапно разоткровенничался с российскими полицейскими, когда в очередной раз позвонил жительнице Уфы, чтобы развести её на деньги. В этот момент "жертва", которая уже общалась со злоумышленником, пришла писать на него заявление и передала трубку правоохранителям. Запись разговора публикует SHOT.

Украинский мошенник рассказал о своей работе полицейскому, когда звонил жительнице Уфы. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, аферистом оказался житель Днепра — он названивал сотруднице уфимского Министерства культуры, представляясь "службой безопасности банка", и говорил, что на женщину якобы берут кредиты и нужно срочно оформить заём на полмиллиона рублей. Сначала уфимка пошла в банк, однако кредит ей не одобрили. При этом украинские мошенники продолжали названивать, угрожая уголовными делами и штрафами.

Когда женщина поняла, что её обманывают, обратилась в полицию. Правоохранители вывели мошенника на диалог о его "работе". Тот сказал, что у них в офисе работает примерно 200 человек и каждый разводит жертв минимум на миллион рублей ежедневно. Причём мошенникам достаётся только 3% от суммы. По его статистике, из 1000 звонков примерно 200 человек "посылают на три буквы".

"В Днепре офисов больше, чем квартир в Москве. Примерно 3000, если не больше. На одном офисе более 200 человек. И каждый в день закрывает себе нормально так — по лямчику где-то рублей. Больше трёх тысяч звонков [делаю в день]", — рассказал аферист из Днепра.